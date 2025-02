Manger des œufs chaque semaine peut-il prolonger la vie des seniors ?

L'ESSENTIEL Une étude australienne révèle que la consommation de 1 à 6 œufs par semaine réduit de 29 % le risque de décès cardiovasculaire et de 15 % la mortalité globale chez les seniors en bonne santé.

Riches en nutriments essentiels, les œufs sont une source précieuse de protéines pour les personnes âgées. L'effet bénéfique est encore plus marqué chez ceux ayant une alimentation de qualité.

Contrairement aux idées reçues, même les personnes avec un taux de cholestérol élevé profitent d'un risque réduit de 27 %.

Un aliment miracle ? Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Université Monash, en Australie, suggère que la consommation régulière d'œufs pourrait réduire de près d'un tiers le risque de décès cardiovasculaire chez les personnes âgées en bonne santé. Ces résultats, publiés dans la revue Nutrients , apportent un nouvel éclairage sur l'impact des œufs dans l'alimentation des seniors.

Un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire

L'étude a analysé les habitudes alimentaires de près de 9.000 adultes âgés de 70 ans ou plus. Les participants ont été classés en trois groupes : ceux qui ne consomment jamais ou rarement des œufs (moins de deux fois par mois), ceux qui en mangent entre une et six fois par semaine, et ceux qui en consomment quotidiennement. Résultat, il apparaît que les personnes qui consomment des œufs une à six fois par semaine présentent un risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 29 % et un risque de mortalité globale réduit de 15 % par rapport à celles qui en mangent rarement ou jamais.

"Les œufs sont riches en protéines et en nutriments essentiels : vitamines du groupe B, folate, acides gras insaturés, vitamines liposolubles (A, D, E, K), choline et divers minéraux" , rappellent les chercheurs dans un communiqué . Ils soulignent que les œufs constituent une source de protéines accessible et appréciée par les personnes âgées, souvent confrontées à une diminution de leurs capacités physiques et sensorielles.

Les scientifiques ont également examiné l'effet de la qualité du régime alimentaire sur la mortalité. Ils ont constaté que les personnes suivant un régime de qualité modérée à élevé et consommant régulièrement des œufs présentaient une réduction du risque de décès cardiovasculaire de 33 % à 44 %.

Des bénéfices santé même en cas de cholestérol élevé

Contrairement à certains travaux antérieurs, cette étude n'a pas trouvé d'effet négatif de la consommation d'œufs chez les personnes souffrant de dyslipidémie (cholestérol élevé). Au contraire, ces individus qui consomment des œufs chaque semaine présentent un risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 27 %.

A noter que les directives alimentaires actuelles diffèrent selon les pays : l'American Heart Association autorise jusqu'à 7 œufs par semaine pour les adultes en bonne santé, voire 2 par jour pour les seniors sans problème de cholestérol. D'autres pays européens préconisent de leur côté une limite de 3 à 4 œufs par semaine. En France, on estime que jusqu'à six par semaine, ils restent bons pour la santé.