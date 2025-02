Covid-19 : l’ANSM (re)confirme que les vaccins sont sûrs

L'ESSENTIEL Les résultats des enquêtes de pharmacovigilance montrent à nouveau que les vaccins contre la Covid-19 disponibles en France sont sûrs.

L'étude a porté sur Comirnaty de Pfizer, Spikevax de Moderna, Nuvaxovid de Novavax et Vidprevtyn Beta de Sanofi/GSK.

Aucun lien entre la maladie de Charcot et les vaccins contre la Covid-19 n'a été établi.

Après avoir compilé toutes les données recueillies par les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) entre janvier 2023 et février 2024, l’ANSM réaffirme une nouvelle fois que les quatre vaccins contre la Covid-19 disponibles en France - c'est-à-dire Comirnaty de Pfizer, Spikevax de Moderna, Nuvaxovid de Novavax et Vidprevtyn Beta de Sanofi/GSK - sont sûrs.

"Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs"

"Plus de 152 millions de doses" de vaccins anti-Covid "ont été administrées" dans l'Hexagone et environ "163.000 signalements de suspicions d'effets indésirables potentiels ont été enregistrés", a expliqué Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance de l'ANSM, à l’AFP en préambule de la publication du rapport. "Tous ces cas ont fait l'objet d'analyses au niveau régional et national. À titre de comparaison, annuellement, nous recevons de l'ordre de 40.000 cas pour tous les médicaments".

Les analyses de l’ensemble de ces données confirment ainsi "le profil de sécurité des vaccins Comirnaty, Spikevax, Nuvaxovid et Vidprevtyn Beta contre la Covid-19". Une investigation s’est aussi penchée uniquement sur les femmes enceintes et allaitantes et “aucune donnée inquiétante n'a été relevée à ce jour”, assurent les auteurs dans leur compte-rendu.

Vaccin contre la Covid-19 : pas de lien avec la maladie de Charcot

"La majorité des effets indésirables déclarés ne sont pas graves", ajoutent les experts dans leur communiqué. Si des liens ont été établis entre les vaccins contre la Covid-19 et de rares cas de paralysie faciale périphérique (perte partielle du fonctionnement d'une partie des muscles du visage), de myocardite/péricardite, de saignements menstruels importants et d'érythème polymorphe (réaction inflammatoire, caractérisée par des lésions cutanées), les équipes n’ont en revanche identifié aucun lien entre la maladie de Charcot et les doses utilisées pour lutter contre le coronavirus.