Manger plus de soja boosterait l’attention des enfants

L'ESSENTIEL Les enfants d'âge scolaire qui consommaient plus d'isoflavones provenant des aliments à base de soja présentaient de meilleures capacités de réflexion et d'attention.

Les isoflavones sont des composés naturels présents dans diverses plantes, en particulier le soja et les produits à base de soja.

D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer cette découverte.

La phrase "finis ton tofu, ça fait réfléchir et apprendre plus vite" pourrait bien rejoindre la célèbre "mange ta soupe, ça fait grandir" dans l’argumentaire nutritionnel des parents. Une étude, menée par l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign montre que les enfants d’âge scolaire qui consomment plus d'isoflavones provenant des aliments à base de soja, présentent de meilleures capacités de réflexion et d'attention que les autres.

Soja : les isoflavones boostent l’attention des enfants

Pour examiner les avantages potentiels des isoflavones de soja, les chercheurs ont repris les données d'une étude transversale portant sur 128 enfants âgés de 7 à 13 ans. Pour chaque jeune participant, ils ont fait le point sur leur alimentation en calculant les apports moyens en macronutriments, micronutriments, vitamines et isoflavones.

En parallèle, les participants ont passé une série de tests mesurant leurs capacités attentionnelles. Leur activité cérébrale avec un électroencéphalogramme a été aussi enregistrée et utilisée pour mesurer la vitesse du traitement de l'information.

L’analyse des différentes données recueillies a révélé que les enfants consommaient de faibles quantités d’aliments à base de soja contenant des isoflavones. Cependant, ceux qui en mangeaient le plus affichaient des réponses plus rapides lors des tâches attentionnelles et une vitesse de traitement plus rapide. Aucune association n’a été observée entre la consommation d’isoflavones de soja et la capacité intellectuelle générale.

"Des études corrélationnelles comme celle-ci ne sont que la première étape, explique l’auteure principale Ajila Bristina. Pour mieux comprendre les effets de la consommation d'aliments à base de soja sur les capacités cognitives des enfants et la quantité précise d'isoflavones nécessaires pour obtenir des temps de réponse plus rapides, il faudra des approches d'intervention."

Cela permettra aussi de vérifier leurs effets sur les hormones sexuelles, la santé métabolique et la santé intestinale des plus jeunes.

Isoflavones : comment en consommer davantage ?

"Les enfants de notre étude absorbaient en moyenne 1,33 mg d'isoflavones par jour", précise l’auteure principale Ajila Bristina dans un communiqué. "La consommation de soja des participants individuels variait entre 0 et 35 mg/jour." Et au vu des bienfaits observés sur les capacités cognitives, il serait bon d’augmenter la présence de produits à base de soja dans les assiettes des enfants.

L’experte propose d'intégrer les edamames rôtis, les noix de soja ou le lait de soja dans les menus. Les nuggets à base de tofu, de tempe ou de soja sont également de bonnes options pour séduire les petits, selon elle.

"Pour mettre en perspective, environ 23 cl de lait de soja (soit un verre, NDLR) fournissent environ 28 mg d'isoflavones, une portion de tofu apporte environ 35 mg et une demi-tasse d'edamames cuits à la vapeur contient environ 18 mg d'isoflavones", conclut la chercheuse.