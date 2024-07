L'ESSENTIEL L'Asnav (association nationale pour l'amélioration de la vue) explique comment bien choisir ses lunettes de soleil.

"Les verres foncés ne suffisent pas à protéger du soleil". Dans un communiqué de presse, l’Asnav (association nationale pour l'amélioration de la vue) détaille comment bien choisir ses lunettes de soleil cet été.



"Hors de question de partir en vacances sans l'accessoire indispensable de l'été, les lunettes de soleil. Mais êtes-vous sûrs que celle-ci vous assurent une protection totale contre les rayons ultraviolets ?", écrivent d’abord les spécialistes.



Dans le dernier baromètre de la santé visuelle, 74 % des Français déclaraient ne pas connaitre le niveau de protection apporté par leurs lunettes solaires. "Preuve en est qu'il est encore compliqué de comprendre la différence entre la protection contre l'éblouissement, apportée par la teinte, et celle contre les rayons UV invisibles, procurée par la matière ou le traitement des verres", analyse l’Asnav.



"Or, ce sont justement ces rayons UV qui sont responsables du vieillissement précoce de l'oeil et participent à l'apparition de pathologies comme la cataracte et / ou la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)", ajoute l’organisation à but non lucratif.

Comment s'assurer de la bonne qualité des lunettes de soleil ?

Pour s'assurer de la bonne qualité des lunettes de soleil, le marquage "CE" doit être obligatoirement apposé de façon visible, lisible et indélébile à l'intérieur des branches de préférence. Il s'accompagne de la mention de la catégorie de protection qui va de 0 à 4, sachant que la catégorie 3 répond à la grande majorité des usages.



Le lieu d'achat des lunettes de soleil revêt lui aussi toute son importance. "Seul l'opticien peut à la fois apporter conseils et recommandations d'usage par sa qualification de professionnel de la santé visuelle puis garantir la qualité des lunettes par la traçabilité de ses fournisseurs", soulignent les experts.

Lunettes de soleil : n'oubliez pas les enfants !

Toujours selon le baromètre de la santé visuelle cité en début d’article, 30 % des enfants français ne possèdent pas de lunettes solaires. "Pourtant, il est essentiel de protéger leurs yeux car ils sont beaucoup plus fragiles. Jusqu'à l'âge de 10 à 12 ans, le cristallin - la lentille qui permet l'accommodation - est totalement transparent et laisse passer de très fortes doses d'ultraviolets. Au fil du temps, il perd de sa souplesse et s'opacifie, ce qui provoque, à terme, la presbytie et la cataracte", indique l’Asnav.

Beaucoup de parents considèrent par ailleurs que des lunettes de soleil à moindre coût, achetées sur un marché ou dans un magasin de plage, sont suffisantes car les enfants vont les perdre, les casser ou ne pas vouloir les porter.



"Or, faire porter des lunettes teintées sans filtration UV aux enfants est plus risqué que l'absence de protection. En effet, sous l'influence de la teinte, la pupille va se dilater et c'est alors, pour les rayons nocifs, la porte grande ouverte vers la rétine", signalent pour finir les militants.