Survivants du cancer, cette alimentation peut réduire vos risques de décès

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen est un puissant allié pour la santé même après un diagnostic de cancer, selon une nouvelle étude italienne.

Il réduit les risque de mortalité des survivants du cancer de 32 %.

Le bénéfice est plus important pour la mortalité cardiovasculaire avec une réduction de 60 %.

Après un cancer, les patients ont plus de risques de développer différentes pathologies comme des maladies cardiovasculaires ou encore d’autres tumeurs malignes. Ce qui augmente leurs risques de décès.

Pour contrer cet effet, ils peuvent miser sur la cuisine méditerranéenne. Une étude d’Institute for Research, Hospitalization and Health Care Neuromed in Pozzilli (Italie) et d’University of Casamassima confirme que ce régime réduit la mortalité des survivants du cancer.

Le régime méditerranéen réduit la mortalité des survivants du cancer

Pour vérifier l’impact du régime méditerranéen sur la santé des survivants du cancer, les chercheurs ont réuni 800 Italiens avaient reçu un diagnostic de cancer entre 2005 et 2010. Ils ont été suivis pendant plus de 13 ans. Des informations détaillées sur leurs habitudes ont été recueillies tout au long de la recherche.

"Les résultats de notre étude indiquent que les personnes atteintes d'un cancer et déclarant une forte adhésion à un régime alimentaire méditerranéen avaient un risque de mortalité 32 % inférieur à celui des participants qui ne suivaient pas le régime méditerranéen. Le bénéfice a été particulièrement évident pour la mortalité cardiovasculaire, qui a été réduite de 60 %", explique Marialaura Bonaccio, première auteure de l'étude et co-chercheuse principale, dans un communiqué.

Face à leurs différentes données, les scientifiques ajoutent dans leur article paru dans JACC CardioOncology que "le maintien ou l'adoption d'un régime méditerranéen traditionnel même après un diagnostic de cancer peut être bénéfique".

Cancer : le régime méditerranéen au cœur des recommandations nutritionnelles

"Ces données soutiennent une hypothèse intéressante selon laquelle différentes maladies chroniques, comme les tumeurs et les maladies cardiaques, partagent en réalité les mêmes mécanismes moléculaires. Ceci est connu dans la littérature sous le nom de « sol commun », à savoir un terrain commun d’où proviennent ces deux groupes de troubles", souligne Maria Benedetta Donati qui a travaillé sur cette recherche. Cela conduit l’équipe à souligner l'importance du régime méditerranéen dans l'élaboration des recommandations alimentaires destinées aux survivants du cancer.

"Le régime méditerranéen est composé principalement d'aliments comme les fruits, les légumes et l'huile d'olive, qui sont des sources naturelles de composés antioxydants, ce qui pourrait expliquer l'avantage observé en termes de mortalité non seulement due au cancer, mais également aux maladies cardiovasculaires, qui peut être réduite par une alimentation particulièrement riche en ces composés bioactifs", rappelle Chiara Tonelli, Présidente du Comité Scientifique de la Fondation Umberto Veronesi.