Cancer : jardiner peut améliorer la santé des survivants

L'ESSENTIEL Les survivants du cancer ayant participé à un programme de jardinage durant un an ont augmenté leur consommation de légumes et de fruits d'environ un tiers de portion par jour.

Ces derniers ont aussi connu une amélioration de leur mobilité et de leur fonction physique.

Ils présentaient également une meilleure santé intestinale.

Le jardinage est un excellent moyen de sortir en plein air et d'absorber de la vitamine D tout en profitant de légumes et fruits frais, dont la consommation prévient l'obésité et les maladies cardiovasculaires et contribue à la fonction immunitaire. Cette activité peut-elle ainsi améliorer l'état de santé des personnes âgées ayant survécu à un cancer ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l'université de l'Alabama à Birmingham (États-Unis). Pour y répondre, ils ont mené une étude parue dans la revue JAMA Network Open.

195 survivants du cancer ont participé à un programme de jardinage durant un an

Dans le cadre de leurs recherches, l’équipe a recruté 381 survivants du cancer âgés de 50 à 95 ans. Ces derniers présentaient un risque accru de maladies chroniques, car ils consommaient moins de cinq portions de légumes et de fruits et pratiquaient moins de 150 minutes d'activité physique par jour. Dans le cadre de l'étude, les participants ont été répartis au hasard en deux groupes, l'un (incluant 195 adultes) commençant immédiatement le programme de jardinage durant un an et l'autre (composé de 187 personnes) étant placé sur une liste d'attente pour commencer l’intervention l'année suivante.

Chaque participant a reçu quatre boîtes de graines, des outils de jardinage et des préconisations pour démarrer un jardin potager à domicile. Des maîtres-jardiniers ont joué le rôle de mentors et ont fourni toutes les deux semaines des conseils sur la planification, la plantation et l'entretien d'un jardin. En parallèle, les auteurs ont évalué la force, l'équilibre et l'agilité des survivants, tout en recueillant des échantillons biologiques et des données sur la consommation de légumes et de fruits et sur l'activité physique.

Jardinage : des meilleures performances physiques chez les adultes ayant cultivé des légumes et des fruits

Les résultats ont montré que les survivants du cancer avaient augmenté leur consommation de légumes et de fruits d'environ un tiers de portion par jour. Les patients ont également connu une hausse significative de leur mobilité, de leur fonction physique, de leur perception de la santé et une amélioration de leur microbiote intestinale, par rapport au groupe inscrit sur la liste d’attente.

"Les interventions qui peuvent aider les survivants du cancer à faire des choix alimentaires plus sains, comme manger plus de légumes, et leur offrir plus d'occasions d'augmenter leur activité physique sont cruciales", a déclaré Wendy Demark-Wahnefried, auteure principale de l’étude. "J'espère que d'autres travaux menés dans différents environnements et auprès de différentes populations de survivants du cancer permettront d'évaluer les avantages des interventions de jardinage. En attendant, les patients devraient explorer les moyens d’améliorer leur santé et un jardin potager est un bon point de départ !"