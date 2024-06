Cancer : un produit courant d’hygiène buccale pourrait augmenter les risques

L'ESSENTIEL Le microbiote buccal désigne l’ensemble des bactéries vivant dans la bouche.

Selon des chercheurs belges, les bains de bouche à base d’alcool perturberaient l’équilibre du microbiote buccal.

Ces altérations favoriseraient les risques de cancers de l’œsophage et colorectal.

De multiples bactéries et microbes vivent naturellement dans notre corps. On parle de microbiote buccal pour les populations qui vivent dans notre bouche. Ces dernières favorisent la digestion et contribuent à garder la bouche en bonne santé. Néanmoins, les altérations de la composition du microbiome buccal seraient liées aux maladies parodontales ainsi qu’à des cancers.

Une association entre l’utilisation des bains de bouche à base d’alcool et certains cancers

Dans une récente étude publiée dans le Journal of Medical Microbiology, des chercheurs de l'Institut de médecine tropicale d’Anvers (Belgique) ont observé les effets des bains de bouche à base d'alcool sur le microbiome buccal de 59 patients. Ces travaux font suite à une recherche plus vaste portant sur l'utilisation de ce type de produit pour réduire la transmission des maladies sexuellement transmissibles chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

Les scientifiques ont alors observé que deux espèces de bactéries, Fusobacterium nucleatum et Streptococcus anginosus, étaient présentes en grande quantité dans le microbiome buccal des participants après trois mois d’utilisation quotidienne du même bain de bouche à base d’alcool (Listérine Cool mint). Ces deux agents pathogènes ont déjà été corrélés à des maladies des gencives et aux cancers de l'œsophage et colorectal.

Autre constat de l’étude : des bactéries, appelées Actinobacteria, étaient également moins présentes chez les volontaires après une utilisation quotidienne de ce type de bain de bouche. Or, ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle.

Bain de bouche : un suivi médical en cas d’usage sur le long terme

Pour empêcher les modifications du microbiote buccal, les auteurs ont préconisé d’être prudents avec l’usage des bains de bouche à base d’alcool. "Le public peut les utiliser quotidiennement pour lutter contre la mauvaise haleine ou prévenir la parodontite, mais il doit être conscient des implications potentielles. Idéalement, l'utilisation à long terme devrait être guidée par des professionnels de la santé", a souligné le Docteur Jolein Laumen, premier auteur de l'étude et chercheur à l'Unité des infections sexuellement transmissibles de l'Institut de médecine tropicale, dans un communiqué.

Malgré le fait que ces résultats montrent un lien entre l'utilisation quotidienne de bains de bouche à base d'alcool et l'altération du microbiome buccal, les chercheurs restent néanmoins prudents. En effet, ils n’ont pas pris en compte d’autres facteurs, comme les habitudes alimentaires ou le tabagisme, qui peuvent aussi nuire au microbiote buccal.