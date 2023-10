Cancer du côlon : ces aliments réduisent vos risques

L'ESSENTIEL Différents facteurs de risque favorisent l’apparition du cancer colorectal. C’est notamment le cas de la sédentarité, du surpoids, du tabagisme ou encore du manque d’activité physique.

Les fruits et les légumes riches en fibres contribuent à réduire les risques de cancer colorectal.

La pratique d’une activité physique régulière ainsi que l’arrêt du tabac permettent également de prévenir les risques de ce cancer.

Le cancer colorectal se développe à partir des cellules présentes sur la paroi interne du côlon ou du rectum. La prévalence de ce type de cancer augmente avec l’âge. Comme l’a indiqué la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, le risque de la maladie commence à s’élever à partir de 50 ans chez l’homme et la femme. Outre l’âge, des facteurs de risque peuvent aussi favoriser son apparition tels que :

un régime alimentaire riche en viande rouge et transformée et en charcuterie ;

La consommation d’aliments riches en fibres protège du cancer colorectal

Une alimentation saine est donc une des clés pour prévenir le cancer colorectal. Les fruits et les légumes riches en fibres contribuent notamment à réduire les risques de cette maladie. "Toutes les sources de fibres sont bénéfiques pour la santé du côlon, mais les fruits et les légumes sont une source facilement accessible (…) Pour le tractus gastro-intestinal, elles accélèrent le temps de transit des déchets dans le côlon, contribuent à réduire le cholestérol et à améliorer les symptômes des hémorroïdes", a affirmé Scott Steele, chirurgien colorectal, à la Clinique de Cleveland.

Pour maintenir la santé du côlon, il est également préconisé d’intégrer à son alimentation des féculents complets comme le pain complet, les pâtes complètes ou le riz complet. Les légumineuses telles que les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots rouges sont aussi d’excellentes sources de fibres, qui protègent le côlon et le rectum.

Cancer colorectal : quelle consommation de fruits et de légumes pour limiter les risques ?

D’après l’Institut national du cancer, il est préconisé "de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, quelle que soit leur forme (frais, en conserve ou surgelés)" pour prévenir les risques de cancer. Concernant les produits céréaliers complets et les légumineuses, il faut en manger respectivement deux fois par semaine.

En plus d’une alimentation saine, la pratique d’une activité physique régulière, un mode de vie non sédentaire et l’arrêt du tabac permettent de prévenir les risques de cancer colorectal.