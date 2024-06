Ces légumineuses aident à diminuer l’IMC et le tour de taille

L'ESSENTIEL Les personnes consommant quotidiennement des légumineuses ont de meilleures habitudes alimentaires globales.

En comparaison à ceux qui en mangent peu, elles ont un poids plus faible et un tour de taille réduit.

Leur indice de masse corporelle est aussi plus faible.

Il faut consommer des légumineuses deux fois par semaine. C’est la recommandation du Programme national nutrition santé, élaboré par le Ministère de la santé. En réalité, il faudrait même en manger plus. D’après une étude parue dans Nutrition Journal, ces aliments, lorsqu’ils sont consommés régulièrement, sont associés à un indice de masse corporelle plus faible et à de meilleurs apports alimentaires.

Légumineuses : de meilleurs apports alimentaires chez les consommateurs réguliers

Les chercheurs ont utilisé les informations d’une vaste base de données sur l’alimentation et la santé. Leur objectif était de comprendre les différences en termes de nutrition, de santé et de qualité de l’alimentation entre les personnes consommant régulièrement des haricots secs et des pois chiches, et celles n’en mangeant pas ou peu. "Les résultats montrent que les adultes qui consomment quotidiennement des haricots et/ou des pois chiches ont des scores de qualité alimentaire significativement plus élevés que ceux qui n’en consomment pas", concluent-ils. Les analyses montrent aussi qu’ils sont de meilleurs taux de certains nutriments, souvent déficitaires dans la population : comme la choline, l'acide alpha-linolénique, le folate, le fer, le magnésium et la vitamine E. "De même, les fibres alimentaires, le potassium et le calcium sont significativement plus élevés dans l’alimentation des consommateurs de haricots et/ou de pois chiches", poursuivent-ils.

Les bienfaits des légumineuses sur l’indice de masse corporelle

Les scientifiques, issus d’universités américaines et canadiennes, ont aussi observé les différences sur le poids. Ils se sont intéressés à l’indice de masse corporelle, qui correspond au poids divisé par la taille au carré. Leur analyse montre que les adultes qui consomment entre 170 et 200 grammes de haricots et/ou de pois chiches par jour ont un IMC significativement plus faible. Leur poids et leur tour de taille étaient également réduits par rapport aux non-consommateurs de haricots secs et de poids chiches.

Les plus gros consommateurs pesaient en moyenne 2,5 kilos de moins et leur tour de taille était réduit de 2,3 cm en comparaison aux autres. "La plupart des gens savent que les haricots secs et les pois chiches sont bons pour le cœur, mais nos nouvelles recherches montrent qu'ils ont bien d’autres bienfaits, comme l’amélioration de l'apport nutritionnel et l’adoption d’habitudes alimentaires plus saines, souligne Yanni Papanikolaou. Notre analyse montre que les haricots secs et/ou pois chiches en conserve aident à combler les carences nutritionnelles et permettent d’avoir un régime alimentaire riche en nutriments." Il faut toutefois noter que l’étude a été financée par deux organismes américains : la Coalition pour la promotion des légumineuses et Cannedbeans.org, un site de promotion des haricots en boîte.