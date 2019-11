Les légumineuses peuvent-elles améliorer la santé cardiaque ?

Diversifier son régime alimentaire est un des piliers d’une bonne hygiène de vie. En France, le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande d’augmenter la part de fruits et légumes, des légumineuses et des fruits à coque dans notre alimentation. Selon une étude publiée dans Advances in Nutrition, la consommation de haricots, de lentilles, de pois et d'autres légumineuses réduirait le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies coronariennes et d'hypertension artérielle.

Les chercheurs ont examiné des études de cohortes prospectives qui évaluaient la consommation de légumineuses en fonction du risque de maladies cardiométaboliques et de marqueurs connexes. Elles se sont basées sur plusieurs critères: l’incidence et la mortalité des maladies cardiovasculaires (ce qui inclut les maladies coronariennes, les infarctus du myocarde et les crises cardiaques), le diabète, l’hypertension et l’obésité.

Dans quelle mesure les légumineuses sont-elles bénéfiques pour la santé?

L'étude a révélé que ceux qui consommaient le plus de légumineuses réduisaient les taux d'incidence des maladies cardiovasculaires, des maladies coronariennes et de l'hypertension jusqu'à 10 % par rapport à ceux qui en consommaient le moins.

Selon les auteurs, les haricots et autres légumineuses sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire grâce à leur haute teneur en fibres, en protéines végétales et en micro-nutriments, ainsi qu’à leur faible taux de gras, en cholestérol et à leur faible indice glycémique.

“Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès au monde et la plus coûteuse, coûtant aux États-Unis près d'un milliard de dollars par jour, affirme Hana Kahleova, co-autrice de l'étude et directrice de la recherche clinique du Physicians Committee for Responsible Medicine. Cette étude montre qu'un aliment de base peu coûteux, accessible et commun pourrait aider à changer ça : les haricots. Le simple fait d'ajouter des haricots dans nos assiettes pourrait être un outil puissant pour combattre les maladies cardiaques et faire baisser la tension artérielle.”

Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde et la deuxième en France juste après le cancer, et serait à l’origine de 140 000 décès par an selon le ministère de la Santé. A âge égal, le taux de mortalité des hommes de maladies cardiovasculaire est largement supérieur à celui des femmes (300 contre 190 pour 100 000 personnes en 2010).