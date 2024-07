Arthrite : 4 sports pour diminuer les symptômes

L'ESSENTIEL En cas d'arthrite, l'exercice physique peut aider à diminuer les symptômes.

Il faut choisir une activité qui exerce peu de pression sur les articulations.

Cela peut être la marche à pied, la natation, le vélo ou encore le vélo elliptique.

Des articulations douloureuses, des raideurs : l’arthrite peut gâcher la vie quotidienne. Comme le souligne l’Inserm, cette inflammation de la membrane présente dans les articulations peut prendre différentes formes, et ses causes sont variables. Pour soulager les symptômes, un spécialiste de la clinique Cleveland aux États-Unis, le physiothérapeute Tobi Jevnikar donne plusieurs conseils pour adapter l’activité physique à la maladie. D’abord, il recommande de faire un sport avec peu d’impact, pour éviter d’augmenter la pression sur les articulations, déjà fragilisées par l’inflammation. "Vous devez choisir des exercices qui vous aideront à gagner en force et à augmenter votre amplitude de mouvement, sans comprimer les articulations affectées", recommande-t-il.

La marche à pied : un sport doux en cas d’arthrite

Il cite la marche à pied parmi les activités physiques adaptées à l’arthrite. Le physiothérapeute conseille de commencer par des promenades sur des surfaces planes, sans difficultés. Il faut développer l’endurance pour pouvoir, ensuite, effectuer des grandes randonnées avec des montées importantes. Pour ce spécialiste, il est nécessaire d’y aller progressivement, afin de réduire le risque de blessure. Il conseille aussi de privilégier la marche dehors ou sur des pistes intérieures. "Avec un tapis roulant, vous devez forcément suivre le rythme, car il continuera avec ou sans vous, souligne-t-il. Mais si vous vous promenez dans votre quartier ou dans un parc, vous pouvez plus naturellement accélérer et ralentir selon vos besoins."

Arthrite : la natation pour soulager les articulations

Pour cet expert, la natation est une manière "sûre et efficace" de faire du sport pour les personnes atteintes d’arthrite. "La flottabilité dans l’eau peut soulager vos articulations", indique-t-il. Concrètement, il est possible de faire des longueurs, de la marche aquatique, de la gym aquatique ou encore de faire un mouvement de pédalier avec ses pieds. "La résistance du mouvement contre l'eau peut aider à renforcer vos muscles, et cela peut aider à brûler des calories et à perdre du poids", explique Tobi Jevnikar.

Le vélo pour soulager les symptômes de l’arthrite

Le vélo fait aussi partie des options adaptées pour les personnes atteintes d’arthrite : qu’il s’agisse de vélo en plein air ou de vélo d’appartement. "Comme vous êtes assis, vous n’avez pas l’effet de la gravité qui comprime vos articulations", note-t-il. En revanche, si vous souhaitez faire du vélo en extérieur, mieux vaut commencer par des petites sorties sur des zones non-accidentées.

Le vélo elliptique est recommandé en cas d’arthrite

"Les vélos elliptiques peuvent être une autre option pour obtenir un entraînement à faible impact et plus doux pour vos articulations", complète le spécialiste. Ce type d’activité limite les impacts, ce qui est bénéfique pour les articulations, en comparaison à la course à pied par exemple.

Si le sport ne soignera pas l’arthrite, cela peut aider à gagner en mobilité, en équilibre et en souplesse, et ainsi améliorer la qualité de vie.