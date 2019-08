Exercice physique : il n’y a pas d’âge pour s’y mettre !

Il n’est jamais trop tard pour s’essayer au sport… Même lorsque l’on a plus de 70 ans. Dans Frontiers in Physiology, des chercheurs ont constaté que des personnes âgées de 70 à 80 ans qui n’ont jamais fait de sport constituent autant de masse musculaire grâce à l’exercice physique que de personnes du même âge qui en ont fait toute leur vie.

Des athlètes VS des non-sportifs

L’équipe de recherche de l’université de Birmingham ont recruté deux équipes de participants pour mener l’étude : la première était composée d’athlètes qui avaient fait du sport toute leur vie et qui avaient toujours d’excellentes capacités physiques, et la seconde de personnes en bonne santé mais qui n’avaient jamais fait de sport. Leur âge moyen était compris entre 70 et 80 ans.

Un développement similaire de la masse musculaire

Tous les participants ont réalisé des exercices physiques sur des machines et avec des poids. Les chercheurs ont fait des biopsies 48 heures avant et après la session de sport pour analyser la réaction des muscles à ces activités. Grâce à un traceur isotopique, qui permet d’analyser les réactions chimiques, ils ont constaté que les muscles se développaient de la même manière dans les deux groupes, alors qu’ils s’attendaient à de meilleurs résultats pour les athlètes. "Notre étude montre que si vous n’avez pas fait d’exercice régulièrement pendant votre vie, ce n’est pas grave, explique Dr Leigh Breen, auteur principal de la recherche, vous pouvez profitez des effets bénéfiques de l’exercice physique quelque soit le moment où vous commencez."

Les activités quotidiennes font partie de l'exercice physique

Le chercheur appelle toutefois au bon sens : chaque petit effort supplémentaire est bénéfique, il n’est pas nécessaire de vouloir en faire trop tout de suite. "Des activités comme le jardinage, monter ou descendre les escalier ou porter des sacs de course peuvent aider", conclut-il. Cette déclaration suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la notion d'activité physique, elle intègre également les tâches ménagères, la marche ou encore les activités ludiques. L'OMS conseille aux personnes de plus de 65 ans de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine.