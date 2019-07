Cancer : l’exercice physique améliore le moral des plus de 60 ans en chimiothérapie

Il a déjà souvent été démontré que faire de l’exercice physique avait un impact positif sur l’humeur de jeunes patients atteints de cancer. Mais peu d’études se sont intéressées à son impact sur les patients âgés. Pourtant, la plupart des nouveaux diagnostics en cancérologie touchent des personnes âgées de 60 ans ou plus. Une équipe de chercheurs de l’University of Rochester Medical Center s’est donc penchée sur la question et a publié ses résultats dans la revue Journal of the American Geriatrics Society.

Le cancer augmente le risque d'anxiété ou de subir des changements d’humeur, ce qui peut avoir un impact sur le bien-être social et émotionnel des patients. Dans certains cas, cela peut même les amener à arrêter leur traitement et donc à réduire leur chance de guérison.

La chimiothérapie, par exemple, a souvent des effets secondaires plus importants avec l'âge, mais de nombreux médicaments contre l’anxiété sont reconnus comme potentiellement inappropriés pour les patients âgés. C’est pour cela qu’il est nécessaire de chercher des traitements alternatifs à ces troubles de l’humeur, notamment des traitements non-médicamenteux.

Des exercices simples à faire à la maison

Les chercheurs se sont donc intéressés au programme Exercise for Cancer Patients (EXCAP) qui propose des exercices d’aérobic à faire à la maison, d’une intensité basse à moyenne. Les patients qui ont participé à l'étude ont reçu un kit contenant un podomètre, trois bandes d’exercices (normale, lourde et très lourde) et un manuel d’instruction.

Pendant le programme, ils ont augmenté au fur et à mesure l’intensité et la durée de leurs séances d’exercice. Chaque participant avait également reçu un programme individuel détaillé pour faire de la marche et des exercices de résistance. Ils étaient encouragés à augmenter régulièrement leur effort. L’étude conclut qu’un exercice de basse à moyenne intensité, à la maison, peut améliorer l’anxiété, l’humeur et le bien-être émotionnel et social des patients âgés atteints de cancer et traités par chimiothérapie.

Le cancer en France

Ces résultats sont d'autant plus importants qu'un rapport de l’Institut national du cancer (INCa) et de Santé publique France montre une augmentation du nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine, même si la mortalité a reculé. En 2018, on estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancers (respectivement 54 % chez l’homme, 46 % chez la femme) et à 157 400 le nombre de décès par cancer (57 % chez l’homme, 43 % chez la femme).