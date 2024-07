Quelle quantité de protéines avez-vous besoin de manger ?

L'ESSENTIEL Les protéines sont des macronutriments à l’instar des lipides et des glucides.

Essentielles à l’organisme, les protéines jouent un rôle dans le renouvellement des tissus musculaires, de la peau ou encore des phanères.

Certains calculs permettent d’obtenir une estimation du besoin journalier en protéines.

On entend souvent parler des avantages des protéines pour les sportifs en raison de leur action sur la construction et la réparation des muscles. Pourtant, ces macronutriments sont essentiels pour toutes les populations.

Quel est le rôle des protéines ?

Au sein de l’organisme, les protéines favorisent le renouvellement des tissus musculaires, des phanères (cheveux, ongles, poils) de la matrice osseuse ainsi que la peau. "Elles participent à de nombreux processus physiologiques, par exemple sous la forme d'enzymes digestives, d'hémoglobine, d'hormones, de récepteurs ou d'immunoglobulines (anticorps)", complète l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Néanmoins, il n’est pas toujours évident de connaître nos besoins journaliers en protéines. Dans une interview accordée à la Clinique de Cleveland, Kayla Kopp, diététicienne-nutritionniste, a dévoilé un calcul qui permettrait de connaître la bonne quantité de protéines à mettre dans son alimentation chaque jour.

Comment calculer ses besoins en protéines ?

"Pour commencer, la recommandation la plus courante est de consommer chaque jour entre 0,8 et 1 gramme (g) de protéines par kilogramme (kg) de poids corporel", a précisé la spécialiste avant de dévoiler le calcul. Prenons l’exemple d’une personne pesant 60 kg. Il faut multiplier son poids par 0,8, ce qui correspond au nombre recommandé de grammes de protéines pour une personne sédentaire. La formule à réaliser est la suivante : 60 X 0,8 = 48 g de protéines à consommer par jour. On obtient donc ainsi une estimation de ses besoins journaliers en protéines.

Il est toutefois important de rappeler que les besoins en protéines varient en fonction de différents facteurs (l’âge, l’état de santé, l’activité physique…). Si vous souhaitez vous remettre au sport et/ou perdre du poids, il est primordial de consulter un professionnel de santé, qui pourra vous guider en vous donnant de bonnes pratiques. Pour être en bonne santé, il est essentiel d’avoir une alimentation la plus variée possible associée à une activité physique quotidienne.