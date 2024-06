Les aliments végétariens ultra-transformés augmentent le risque de maladies cardiovasculaires

L'ESSENTIEL Les aliments végétaux sont généralement considérés meilleurs pour la santé.

Or, lorsqu’ils sont ultra-transformés, ils sont associés à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire.

Ils peuvent contribuer à l’apparition d’hypertension ou de troubles du cholestérol.

Tous les aliments végétariens ne se valent pas. Une alimentation riche en légumes et en fruits est associée à une diminution du risque de maladie, mais cela dépend de la manière de préparer ces aliments. Des chercheurs de l’université de São Paulo et de l’Imperial College de Londres démontrent que la consommation d’aliments ultra-transformés à base de plantes est associée à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Les résultats de leur étude sont parus dans The Lancet Regional Health – Europe.

Alimentation végétale : une vaste étude sur ses liens avec les risques cardiovasculaires

Ces travaux se basent sur les données de santé de près de 120.000 personnes. Ces participants ont renseigné leur régime alimentaire, pendant au moins deux jours, et les chercheurs ont analysé leurs dossiers médicaux pour recueillir des informations sur les risques cardiovasculaires. Les aliments ont été classés en différentes catégories : transformés ou non, d’origine animale ou végétale, etc. Les aliments ultra-transformés ont été désignés par le terme UPF (pour ultra-processed food).

"Chaque augmentation de 10 points de pourcentage de la consommation d’aliments d'origine végétale non UPF était associée à un risque inférieur de 7 % de maladie cardiovasculaire à un risque inférieur de 13 % de mortalité par maladie cardiovasculaire, concluent les auteurs. À l’inverse, la consommation d’aliments UPF d’origine végétale était associée à un risque accru de 5 % et à une mortalité supérieure de 12 %." Les chercheurs ont également constaté que toute consommation d’aliments UPF, d’origine animale ou végétale, est liée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et de décès dû à ces maladies.

Il faut limiter la consommation d’aliments transformés

"Bien qu'ils soient à base de plantes, ces aliments peuvent contribuer à des facteurs de risque tels que les troubles du cholestérol et l'hypertension en raison de leur composition et de leurs méthodes de transformation, développe la première autrice de l’étude, Dr Fernanda Rauber, chercheuse à l'Université de São Paulo. Les additifs alimentaires sont présents dans ces produits. Ils peuvent provoquer un stress oxydatif et une inflammation, aggravant encore les risques. Par conséquent, nos résultats soutiennent la transition vers des choix alimentaires à base de plantes qui tiennent compte du degré de transformation pour améliorer les résultats en matière de santé cardiovasculaire."

Pour l’équipe de recherche, les "directives nutritionnelles" doivent inciter les consommateurs à limiter leur consommation de viande, mais aussi de produits transformés, qu’ils soient animaux ou végétaux. "Alors que les aliments ultra-transformés sont souvent commercialisés comme des aliments sains, cette vaste étude montre que les aliments ultra-transformés à base de plantes ne semblent pas avoir d'effets protecteurs et sont liés à de mauvais résultats pour la santé", conclut le Dr Eszter Vamos, co-autrice de l’étude.