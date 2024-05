Quels sont les aliments ultra-transformés à éviter absolument ?

L'ESSENTIEL La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque de décès prématuré.

Cette corrélation est davantage marquée pour certains produits comme les viandes ultra-transformées, les boissons sucrées ou celles contenant des sucres artificiels.

Cependant, le régime alimentaire global, soit la prise en compte de tous les aliments consommés, semble compter davantage pour le risque de décès prématuré.

Chips, nuggets, sodas, pâtes lyophilisées : ces aliments ont tous un point commun, ils appartiennent à la catégorie des aliments ultra-transformés. D’après l’Inserm, ils constituent aujourd’hui un tiers de notre alimentation. Or, depuis plusieurs années, des scientifiques démontrent qu’ils peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Ils sont notamment associés à un risque plus élevé de surpoids, d’obésité, de diabète ou encore d’hypertension. Dans le British Medical Journal, des chercheurs américains ajoutent que leur consommation est corrélée à un risque plus élevé de décès prématuré. Selon eux, certains aliments ont un impact plus important.

Alimentation ultra-transformée et risque de décès : un suivi de plus de 30 ans

Cette étude, qui a été évaluée par les pairs, soit revue et critiquée par d’autres scientifiques, s’est appuyée sur les données médicales de plus de 110.000 participants. Au total, ceux-ci ont été suivis pendant une trentaine d’années. Au début de l’étude, aucun d’entre eux n’avait d’antécédent de cancer, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Tous les deux ans, les participants fournissaient des informations sur leur santé et leurs habitudes de vie, et tous les quatre ans, ils remplissaient un questionnaire alimentaire détaillé. À l’issue de cette recherche, plus de 48.000 personnes sont décédées : certaines d’un cancer, d’autres de maladie cardiovasculaire ou respiratoire, ou encore à cause de maladie neurodégénérative.

Certains aliments ultra-transformés ont plus de conséquences sur le risque de décès

"Comparés aux participants du quart le plus faible de consommation d'aliments ultra-transformés (en moyenne 3 portions par jour), ceux du quart le plus élevé (en moyenne 7 portions par jour) avaient un risque 4 % plus élevé de décès total, constatent les auteurs, et un risque 9 % plus élevé de décès d’autres causes que les maladies cardiovasculaires ou le cancer, dont un risque 8 % plus élevé de décès neurodégénératifs." Ils notent que le lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés et le risque de décès varie selon le type d’aliments.

D’après leurs conclusions, les produits prêts à consommer à base de viande, de volaille et de fruits de mer présentent les associations les plus fortes et les plus cohérentes, suivis par les boissons sucrées et artificiellement édulcorées, les desserts à base de produits laitiers et les aliments ultra-transformés pour le petit-déjeuner.

Alimentation et risque de décès : l'équilibre alimentaire global est plus important

Dans une interview à CNN, le Dr Mingyang Song, auteur principal de l’étude et professeur agrégé d'épidémiologie clinique et de nutrition à la TH Chan School of Public Health de Harvard (États-Unis), souligne qu’il est important de différencier les différents types d’aliments transformés. "Les céréales, les pains au blé complet, par exemple, sont également considérés comme des aliments ultratransformés, mais ils contiennent divers nutriments bénéfiques comme les fibres, les vitamines et les minéraux, rappelle-t-il. D'un autre côté, je pense que les gens devraient essayer d'éviter ou de limiter la consommation de certains aliments ultratransformés, comme la viande transformée, les boissons sucrées et aussi les boissons sucrées artificiellement."

Par ailleurs, l’étude montre que l’association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et le risque de décès était moins prononcée lorsque les chercheurs prenaient en compte l’alimentation dans sa globalité. Pour les auteurs, cela signifie que la qualité alimentaire globale a une influence plus forte sur la santé à long terme que la seule consommation d'aliments ultra-transformés. Le Dr Song se veut rassurant dans les colonnes de CNN : "Si les gens maintiennent une alimentation généralement saine, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'avoir peur."