Les aliments ultra-transformés liés à un risque accru de 32 complications de santé

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont passé au crible 45 méta-analyses regroupées à partir de 14 articles de synthèse associant les aliments ultra-transformés à des résultats néfastes pour la santé.

Ces données, tirées de près de 10 millions de participants, ont établi un lien entre les aliments ultra-transformés et 32 complications de santé.

Les scientifiques estiment qu'il faudrait prendre des mesures pour réduire la consommation des produits ultra-transformés.

Les produits ultra-transformés représentent jusqu'à 58 % de la consommation quotidienne totale de calories dans certains pays à revenu élevé. Ils sont également de plus en plus présents dans l'alimentation de nombreuses nations à revenu faible et intermédiaire. Ce constat est d'autant plus inquiétant qu'une étude vient de montrer que ces aliments industriels riches en colorants, émulsifiants et autres additifs, sont liés à un risque accru de 32 conséquences néfastes pour la santé. Les pathologies favorisées par ce type de régime sont détaillées dans un article paru dans la revue The BMJ.

Sodas, plats cuisinés, gâteaux : ces produits industriels impactent la santé

Pour cette étude, les chercheurs ont épluché 45 méta-analyses regroupées à partir de 14 articles de synthèse associant les aliments ultra-transformés à des résultats néfastes pour la santé. Ces textes, tous parus au cours des trois dernières années, ont impliqué près de 10 millions de participants.

Dans l'ensemble, les résultats montrent qu'une exposition plus élevée aux aliments ultra-transformés a été systématiquement associée à un risque accru de 32 effets indésirables et maladies. Manger beaucoup de sodas, snacks industriels et plats cuisinés était associé à un risque accru d'environ 50 % de décès lié à une maladie cardiovasculaire. Ils ont aussi calculé un risque 48 à 53 % plus élevé d'anxiété et de troubles mentaux courants, et un risque 12 % plus important de diabète de type 2.

L’analyse des données a également mis en évidence des "preuves très suggestives" qu’une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés était associée à un risque accru de décès de 21 %. Ce régime peu équilibré est aussi lié à une augmentation de 40 à 66 % du risque de décès lié à une maladie cardiaque, à l'obésité ou encore à des problèmes de sommeil. Une hausse de 22 % du risque de dépression a également été mise en lumière.

En revanche, "les preuves des associations de l'exposition aux aliments ultra-transformés avec l'asthme, la santé gastro-intestinale, certains cancers et les facteurs de risque cardiométaboliques, tels que l'hyperglycémie et les faibles niveaux de "bon" cholestérol, restent limitées", notent les auteurs.

Aliments ultra-transformés : des mesures pour réduire leur consommation

Au terme de leurs travaux, les chercheurs ont conclu : "Ces résultats soutiennent le besoin de recherches urgentes sur les mécanismes et les actions de santé publique qui permettraient de cibler et de minimiser la consommation d'aliments ultra-transformés pour améliorer la santé de la population."

Pour eux, il faudrait que les agences des Nations Unies élaborent et mettent en œuvre une convention-cadre sur les aliments ultra-transformés similaire au cadre sur le tabac. Les états membres pourraient entre autres s'entendre sur le déploiement de "bonnes pratiques" comme l'étiquetage spécifique, la restriction des publicités et l'interdiction de la vente dans ou à proximité des écoles et des hôpitaux. Une taxation particulière sur ces produits très gras et très sucrés serait une autre solution pour inciter à moins en consommer.