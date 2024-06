Anesthésie générale : aucun effet à long terme sur les enfants

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, des chercheurs néo-zélandais ont cherché à savoir si les anesthésiques avaient un impact sur la cognition et le comportement des enfants atteints de mucoviscidose.

Une exposition répétée à l'anesthésie générale chez ces jeunes patients n'a pas entraîné de déficience fonctionnelle au niveau de l'attention, du QI, des fonctions exécutives ou de la structure cérébrale par rapport au groupe ayant reçu moins d'anesthésiques.

"Cette étude devrait rassurer les médecins et les parents dont les enfants ont besoin d'anesthésies répétées", d’après les auteurs.

"De précédentes recherches utilisant de jeunes animaux ont montré des changements potentiels liés à des anesthésies répétées dans l'apprentissage et le comportement, et certains travaux portant sur des groupes d'enfants ont soulevé des inquiétudes quant aux changements cérébraux. Cependant, les effets à long terme d’une exposition précoce et répétée aux anesthésiques restent inconnus", ont indiqué des scientifiques de l’université d'Auckland (Nouvelle-Zélande). C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet Respiratory Medicine.

52 enfants atteints de mucoviscidose ont été exposés plusieurs fois à des anesthésiques

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 97 enfants de moins de 5 ans souffrant de mucoviscidose. Les jeunes patients ont été divisés en deux groupes : 52 d’entre eux ont bénéficié d’un traitement répété par lavage broncho-alvéolaire sous anesthésie générale et les 45 autres ont reçu un traitement standard. Pour évaluer l'impact de l'exposition à l'anesthésie générale au cours de la petite enfance, les auteurs ont prélevé du mucus sur les participants. "Le liquide a été prélevé dans les poumons d'un groupe sous anesthésie, tandis que pour l'autre groupe, des écouvillons de gorge ont été utilisés sans anesthésie. Les différentes techniques utilisées pour l'extraction du mucus n'avaient pas d'impact sur les résultats concernant la mucoviscidose", a déclaré Andrew Davidson, co-auteur de l’étude. Les tout-petits ont aussi dû faire une évaluation neurocomportementale standardisée et une évaluation de la qualité de vie liée à la santé, ainsi qu'une IRM cérébrale entre le 8 octobre 2013 et le 30 juin 2017.

L’anesthésie générale n’altère pas les fonctions cérébrales des tout-petits

Les résultats ont suggéré que l'exposition répétée à l'anesthésie générale chez les jeunes enfants atteints de mucoviscidose n’était pas liée à une altération fonctionnelle de l'attention, du quotient intellectuel, des fonctions exécutives ou de la structure cérébrale par rapport à un groupe dont les durées cumulées d'anesthésie sont plus courtes et moins nombreuses. "Cette étude devrait rassurer les médecins et les parents dont les enfants ont besoin d'anesthésies répétées", a conclu Claire Wainwright, auteure principale des recherches, dans un communiqué.