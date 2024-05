Cinq conseils d’experts pour une vie longue et saine

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié certains biomarqueurs cruciaux pour un vieillissement en bonne santé, défini comme le passage à l’âge de 70 ans sans développer de pathologie chronique telle que le diabète, les maladies coronariennes ou le cancer.

Les personnes ayant la plus grande probabilité de "bien vieillir" sont notamment celles qui maintiennent des concentrations élevées de "bon cholestérol"), d’adiponectine, impliquée dans la régulation des lipides et du glucose, ainsi que de faibles niveaux de triglycérides.

Alimentation équilibrée, activité physique, IMC normal, pas de tabac et gestion du stress : telles sont les cinq recommandations des chercheurs pour une longévité saine.

Comment vivre longtemps... tout en restant en bonne santé ? Une équipe de chercheurs du Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology, en Allemagne, vient d’apporter un semblant de réponse en identifiant certains biomarqueurs cruciaux pour un vieillissement sain, défini comme le passage à l’âge de 70 ans sans développer de pathologie chronique telle que le diabète, les maladies coronariennes ou le cancer.

Des biomarqueurs spécifiques à un vieillissement sans maladie chronique

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Age and Aging, les scientifiques ont recueilli les données de plus de 27.000 personnes âgées de 34 à 65 ans qui faisaient partie de la cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Ils ont analysé leurs échantillons de sang, examiné leur mode de vie et leur régime alimentaire, évalué leur état de santé grâce à des mesures anthropométriques, et ce, pendant plusieurs années.

Un sous-groupe d’environ 2.300 participants a été sélectionné au hasard pour la présente étude. Les chercheurs ont mesuré leurs niveaux de 13 biomarqueurs sanguins spécifiques reflétant le métabolisme du sucre et des graisses, la fonction hépatique et rénale, la sensibilité à l'insuline ou encore l'inflammation du corps. Grâce à une modélisation statistique, ils ont ainsi pu identifier plusieurs combinaisons de molécules caractéristiques d’une longévité en bonne santé.

D’après l’étude, les personnes ayant la plus grande probabilité de "bien vieillir" sont celles qui maintenaient des concentrations élevées de lipoprotéines de haute densité (HDL en anglais, plus connues sous le nom de "bon cholestérol"), d’adiponectine, une hormone graisseuse impliquée dans la régulation des lipides et du glucose, ainsi que de faibles niveaux de triglycérides. "Nos résultats montrent à quel point il est important d'étudier des combinaisons de plusieurs biomarqueurs plutôt que de regarder les molécules de manière isolée", expliquent les scientifiques dans un communiqué.

Cinq conseils de vie pour vivre longtemps et en bonne santé

Constatant que les profils de ces biomarqueurs peuvent être largement influencés par notre mode de vie, les auteurs livrent cinq conseils pour un vieillissement en bonne santé.

Premièrement, il est crucial de suivre une alimentation équilibrée : ne pas lésiner sur les fruits et légumes, limiter les aliments transformés et la viande rouge, et ajouter des graisses saines à son régime (avocats, oléagineux, poissons gras...), connues pour augmenter les niveaux de bon cholestérol.

Par ailleurs, veiller à rester physiquement actif : l'exercice régulier aide à améliorer la santé métabolique et peut augmenter les niveaux d'adiponectine, ce qui à son tour réduit l'inflammation et améliore la résistance à l'insuline.

Maintenir un poids corporel sain et réduire la graisse corporelle est également primordial pour maintenir de faibles niveaux de triglycérides et promouvoir la santé métabolique globale. Un objectif facilement tenable si l’on s’alimente sainement et que l’on fait du sport.

Sans surprise, bannir le tabac, tout simplement nocif, permettra de booster les niveaux de bon cholestérol.

Enfin, il est important de gérer son anxiété, car le stress chronique peut avoir des effets négatifs sur l'inflammation et le métabolisme. Bien dormir, faire du yoga ou de la méditation, ou encore pratiquer une activité physique sont autant de bonnes habitudes à prendre pour réduire les niveaux d’anxiété.