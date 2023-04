Longévité : une immunité unique, le secret des centenaires ?

L'ESSENTIEL Une vaste catégorie de cellules immunitaires, prélevées dans le sang de sept centenaires, a été examinée pour voir les changements de composition et de transcription.

Les personnes ayant cent ans ou plus possèdent un système immunitaire unique et hautement performant qui s’est adapté à série d’infections et s’en est remis.

"Les centenaires, et leur longévité exceptionnelle, constituent un 'modèle' pour la façon dont nous pourrions vivre des vies plus productives et plus saines."

Lorsque l’on prend de l’âge, notre système immunitaire s'affaiblit. "Cependant, de nombreux centenaires retardent l'apparition de maladies liées au vieillissement, ce qui suggère la présence d'une immunité unique qui reste hautement fonctionnelle à un âge très avancé", ont indiqué des chercheurs de l’université de Boston (États-Unis). Pour vérifier cette hypothèse, ils ont mené une étude publiée dans la revue The Lancet eBiomedicine.

Les cellules immunitaires de 7 centenaires ont été analysées

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté sept centenaires. Ils ont procédé au séquençage de cellules uniques provenant des cellules mononucléaires du sang périphérique (à savoir une vaste catégorie de cellules immunitaires circulant dans le sang) prélevées auprès des participants. Ensuite, l’équipe a intégré ces informations à deux ensembles de données de séquençage d'ARN unicellulaire accessibles au public, comprenant sept centenaires supplémentaires ainsi que 52 personnes âgées de 20 à 89 ans. Leur objectif ? Étudier les changements de composition et de transcription dans les profils immunitaires au cours de la vie et de l'extrême vieillesse.

Un "système immunitaire hautement fonctionnel" qui se remet des infections

Selon les résultats, les centenaires présentent une composition et une activité distinctes des types de cellules immunitaires et possèdent un "système immunitaire hautement fonctionnel" qui s’est adapté à série de maladies et s’en est remis, ce qui leur a permis d'atteindre une longévité exceptionnelle. "Les profils immunitaires que nous avons observés chez les centenaires confirment une longue histoire d'exposition aux infections, et étayent l'hypothèse selon laquelle les centenaires sont enrichis en facteurs de protection qui augmentent leur capacité à se remettre des infections", a déclaré Paola Sebastiani, auteur des recherches, dans un communiqué.

Vieillissement : les mécanismes de résilience immunitaire, une cible pour les thérapies ?

D’après les auteurs, ces résultats fournissent une base pour étudier les mécanismes de résilience immunitaire, contribuant probablement à l'extrême longévité, en tant que cible pour les thérapies de vieillissement en bonne santé. "Les centenaires, et leur longévité exceptionnelle, constituent un 'modèle' pour la façon dont nous pourrions vivre des vies plus productives et plus saines. Nous espérons continuer à apprendre tout ce que nous pouvons sur la résilience contre les maladies et l'allongement de la durée de vie", a conclu George J. Murphy, co-auteur de l’étude.