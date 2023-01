Les centenaires seront 7 fois plus nombreux en France d'ici 2060

L'ESSENTIEL En 1995, Jeanne Calment a franchi un nouveau cap en fêtant son 120e anniversaire. Décédée en 1997 à l’âge de 122 ans, elle détient toujours le record de longévité humaine.

Les départements ayant l’espérance de vie à 60 ans la plus haute sont Paris pour les femmes (29 ans) et les Hautes-Alpes pour les hommes (25 ans).

L’amélioration des conditions de vie et les avancées de la médecine ont permis aux Français de gagner de précieuses années d’espérance de vie. Elle est désormais de 85,2 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Néanmoins, certains vivent bien plus longtemps. Une étude de l’Institut national d'études démographiques (INED), publiée en janvier 2023, révèle que l’Hexagone compte de plus en plus de centenaires.

4 centenaires sur 5 sont des femmes

Selon les dernières données de l’INED, la France abritait 27.497 centenaires au 1er janvier 2021. Les femmes sont bien plus nombreuses à franchir le cap des 100 ans. Elles représentent 84 % des centenaires (23.156 sur les 27.497 comptabilisés).

Toutefois, une étude britannique présentée en 2015, révélait que si la gent féminine avait plus de chance d’être centenaire, les hommes qui atteignaient cet âge étaient en meilleure santé. Par ailleurs, les comorbidités les plus répandues parmi cette population sont les maladies musculo-squelettiques, les troubles sensoriels et les maladies digestives.

Les super-centenaires de plus en plus nombreux aussi

La probabilité de vivre centenaire n’a jamais été aussi élevée, selon le rapport de l’institut français. "L’Insee estime qu’en 2060, la France métropolitaine pourrait compter 198.645 centenaires, contre 3.760 en 1990 et seulement une centaine en 1900", explique l’INED. Les centenaires pourraient ainsi être sept fois plus nombreux dans 40 ans.

"Depuis 1980, une nouvelle classe d’âge est devenue une réalité statistique : les super-centenaires, ceux qui ont fêté leur 110e anniversaire", prévient l’INED. Ces chiffres conduisent à s’interroger sur la durée de vie maximale. "Certains scientifiques n’excluent plus que des êtres humains puissent vivre jusqu’à 150 ans, voire davantage, si les connaissances de la génétique et du mécanisme de vieillissement continuent à progresser et permettent de ralentir les processus biologiques."