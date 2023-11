Paris Games Week : quels sont les impacts des jeux vidéo sur la santé ?

L'ESSENTIEL Selon une récente enquête, 19 % des Français âgés de plus de 15 ans ont déclaré jouer aux jeux vidéo en 1997, 36 % en 2008 et 44 % en 2018.

Alors que la Paris Games Week bat son plein, on fait le point sur l’impact des jeux vidéo sur la santé.

Santé et jeux vidéo : quels sont les impacts négatifs ?

Commençons par les conséquences négatives de ce type de loisir. Trop utilisés, les jeux vidéo peuvent d’abord provoquer des troubles du sommeil (7 consommateurs sur 10 dorment mal). Et comme tous les écrans, ils sont aussi capables de générer une véritable addiction. "Selon une recherche menée sur plus de 2000 adolescents, 14 % des gamers hebdomadaires seraient en situation d’usage problématique", peut-on ainsi lire sur le site de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

Par ailleurs, les jeux vidéo peuvent causer des problèmes cardiaques chez les enfants et potentiellement augmenter leur risque de devenir myopes.

Enfin, concernant plus particulièrement les jeux vidéo violents, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology souligne que les adeptes ont des comportements plus risqués dans la vraie vie : abus d’alcool et/ou de drogues, absence de protection sexuelle, etc... Ce type de produits est aussi une source de stress importante pour les étudiants.

Santé et jeux vidéo : quels sont les impacts positifs ?

Malgré tous ces aspects dommageables pour la santé, les jeux vidéo peuvent aussi avoir une influence positive sur notre organisme. À petites doses, ils stimulent notre cerveau, accroissent notre mémoire, améliorent les performances cognitives chez les enfants et peuvent même les aider à apprendre à lire. "Nous avons constaté une amélioration du contrôle attentionnel chez les petits ayant joué au jeu vidéo d’action 7 fois plus importante que celle obtenue pour le groupe contrôle", souligne à ce dernier propos Angela Pasqualotto, autrice d’une étude publiée dans Nature Human Behaviour.



Les jeux vidéo peuvent aussi avoir de véritables actions curatives. Ainsi, il a été démontré par différents essais que ces divertissements aident à soigner le mal de dos, la dépression des personnes âgées, la maladie d'Alzheimer, certains problèmes de vue comme le syndrome de l’œil paresseux ou encore le trouble de l'attention (TDAH) infantile.

Enfin, pratiquer des jeux vidéo actifs, c’est-à-dire en utilisant son corps, apporte à l’organisme les mêmes bienfaits qu’un exercice physique tel que la course à pied.

De plus en plus de Français consomment des jeux vidéo

Selon une récente enquête, 19 % des Français âgés de plus de 15 ans ont déclaré jouer aux jeux vidéo en 1997, 36 % en 2008 et 44 % en 2018. "Le développement technologique des jeux vidéo s’est accru au fil des années (puissance graphique, modernisation des consoles, offres mobile et en ligne, etc.) et a permis un élargissement et une diversification des usages", précisent les auteurs dans leur rapport.

Parmi les utilisateurs, les jeunes sont particulièrement consommateurs de jeux vidéo : 93 % des hommes et 74 % des femmes issus des générations nées entre 1985 et 2004 les ont pratiqués au cours de cette année.