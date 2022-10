Les jeux vidéo peuvent causer des problèmes cardiaques chez les enfants

L'ESSENTIEL L'arythmie cardiaque est un trouble de la fréquence cardiaque.

En cas de bradycardie, le cœur bat trop lentement, et bat trop vite dans la tachycardie.

Les troubles du rythme cardiaque sont en augmentation constante en France.

Jouer à des jeux vidéo est une activité sans risque, sauf pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Dans une étude parue dans HeartRhythm, des scientifiques se sont intéressés à ces cas particuliers. Leur objectif était d’identifier les personnes à risque, mais aussi "la nature des événements cardiaques" et "le type de jeu lié à l'arythmie cardiaque associée aux jeux électroniques".

Jeux vidéo : un danger en cas de troubles cardiaques non-diagnostiqués

"Les jeux vidéo peuvent représenter un risque sérieux pour certains enfants souffrant de troubles du rythme cardiaque, indique l’autrice principale de l’étude Claire M. Lawley. Ils peuvent être mortels chez les patients atteints de troubles du rythme prédisposants mais souvent non reconnus auparavant."

Avec son équipe, elle a identifié 22 cas d'enfants ayant eu une perte de conscience soudaine en jouant à des jeux vidéo. Les scientifiques observent que les jeux de guerre multijoueurs étaient le déclencheur le plus fréquent. "Certains enfants sont décédés à la suite d'un arrêt cardiaque", précisent les auteurs. Des diagnostics ultérieurs ont démontré que tous ces enfants souffraient de troubles cardiaques pré-existants. "La tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique (TVPC) et le syndrome du QT long congénital de types 1 et 2 étaient les causes sous-jacentes les plus fréquentes", expliquent-ils.

La stimulation provoquée par les jeux vidéo et l’adrénaline, qui y est associée, peuvent être la cause du malaise. "Au moment des incidents cardiaques, de nombreux patients étaient dans un état d'excitation, ils venaient de gagner ou de perdre des matchs, ou étaient en conflit avec des camarades", soulignent-ils.

Comment prévenir les troubles cardiaques chez les enfants amateurs de jeux vidéo ?

"Nous savions déjà que certains enfants ont des problèmes cardiaques qui peuvent les mettre en danger lorsqu'ils pratiquent des sports de compétition, mais nous avons été choqués de découvrir que certains patients avaient des pertes de mémoire mortelles pendant les jeux vidéo", ajoute le co-auteur Christian Turner.

Avec cette étude, l’équipe souhaite alerter la communauté scientifique sur ce risque méconnu. Même si le phénomène est encore rare, ils observent qu’il se répand de plus en plus. "Les enfants qui perdent soudainement conscience pendant qu'ils jouent à des jeux électroniques doivent être examinés par un cardiologue, car cela pourrait être le premier signe d'un problème cardiaque grave", avertit l’autrice principale de cette étude. Cela pourrait aussi permettre de mieux repérer des problèmes cardiaques dans les familles.

L’étude a mis en avant la présence de variants génétiques parmi les enfants, qui peuvent être un prédicateur des troubles cardiaques. "Dans certains cas, l'enquête sur un enfant qui avait perdu connaissance pendant un jeu vidéo a conduit à diagnostiquer de nombreux membres de sa famille et éviter un important problème de rythme cardiaque", soulignent les auteurs.