4 habitudes saines à adopter après 50 ans selon un docteur

L'ESSENTIEL Un dépistage gratuit du cancer du sein est proposé à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Et cela même si elles n'ont ni symptômes ni facteurs de risque particuliers, autre que leur âge.

Le dépistage du cancer colorectal concerne toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans et qui ne présentent ni symptômes, ni facteur de risque de la maladie. Il repose sur un test immunologique qui peut être réalisé à domicile. Il doit être fait tous les deux ans.

Diabète, maladies cardiaques, insuffisance rénale, troubles thyroïdiens… les premiers “pépins” de santé apparaissent souvent à la cinquantaine. Il ne faut donc pas hésiter à faire des check-up réguliers ainsi que les dépistages recommandés (mammographie, coloscopie…) une fois cet âge atteint.

Néanmoins, il est aussi possible d’agir sur sa santé en adoptant ces quatre habitudes saines recommandées par le Dr Adam Ramin, urologue à Los Angeles et interrogé par nos confrères du site Bestlife.

Manger sainement

Si manger sainement est toujours une bonne chose, cela devient particulièrement important une fois le cap des 50 ans franchi.

"Les organes de notre corps n'ont tout simplement pas été conçus pour répondre aux exigences de la consommation d'aliments hautement transformés, riches en sucre et en matières grasses, explique le Dr Adam Ramin. Lorsqu'ils sont obligés de filtrer ces substances à long terme, les conséquences peuvent être graves et potentiellement mortelles".

Le régime méditerranéen est l’un des plus plébiscités par les professionnels de santé. Cette alimentation fait la part belle aux fruits, légumes, grains entiers et graisses saines comme l’huile d’olive et limite la consommation de la viande rouge. Elle aide à lutter contre le surpoids. Mais pas uniquement. Les nutriments variés qu’elle apporte, réduisent également les risques de maladies cardiovasculaires, de troubles cognitifs (démence, Alzheimer) et de cancers.

L’urologue partage un moyen simple d’avoir une alimentation plus saine : lire les emballages. "Une bonne règle de base : si l'étiquette contient des ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer, ne l'achetez pas."

Faire attention à son poids

L’obésité est un facteur de risque connu de nombreuses maladies. Ce dont les gens ont moins conscience, c’est que le surpoids peut aussi être problématique. "Vous serez peut-être surpris d'apprendre que des études ont montré que le simple fait d'être en surpoids, pas nécessairement cliniquement obèse, augmente aussi le risque", prévient le Dr Ramin. Il conseille de faire attention à maintenir un poids santé à 50 ans grâce à une meilleure alimentation et l’exercice, car "contrairement aux facteurs génétiques ou héréditaires que nous ne pouvons pas contrôler, l'obésité est évitable", conclut-il.

Faire de l’exercice

Faire de l’exercice régulièrement aide à lutter contre les kilos en trop comme l’a rappelé le médecin. Mais pas seulement. De nombreuses études ont montré que l’activité physique diminuait aussi les risques de pathologies graves comme les troubles cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, les AVC, la maladie d'Alzheimer, l'arthrite et l'ostéoporose.

Néanmoins, vous n’êtes pas obligés de passer vos journées à la salle de sport une fois la cinquantaine arrivée. L’Anses recommande aux adultes de pratiquer 30 minutes par jour d’activité physique développant l’aptitude cardio-respiratoire d’intensité modérée à élevée comme la marche, le vélo, la natation ou encore la danse. Et cela "au moins cinq jours par semaine, en évitant de rester deux jours consécutifs sans pratiquer". Bonne nouvelle : monter les escaliers, le jardinage et les tâches ménagères (passer la serpillière, nettoyer les vitres, faire les poussières…) aident à brûler des calories et sont aussi considérées comme des activités physiques modérées.

Ne plus fumer

Si vous fumez, il est plus que temps d’arrêter. "Avec toutes les informations disponibles sur les risques importants pour la santé, trop de gens fument encore", déplore le Dr Ramin. Il rappelle qu’en plus de représenter un danger pour la santé de vos poumons, "vos reins et votre vessie - le système de filtration de votre corps - doivent également traiter les toxines de la fumée de cigarette". "Ils ne sont pas faits pour un tel fardeau. Ça les tue. Littéralement.", prévient-il.