5 habitudes fitness pour garder la ligne pendant les fêtes

Il n’est pas toujours facile de manger sainement et de faire du sport pendant cette période de l'année très chargée par les fêtes. Dans une interview accordée au magazine américain Eat this, not That, Anthony Yeung, expert en fitness, a dévoilé ses recommandations pour garder la forme pendant les vacances d’hiver.

Bien s’hydrater, manger léger… les astuces fitness pour les fêtes de fin d’année

Première préconisation : veiller à son hydratation. Il est conseillé de boire un à deux litres d'eau par jour pour être suffisamment hydraté. "Rester hydraté est l'une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour votre santé et votre forme, surtout si vous voyagez pendant les vacances. Buvez suffisamment d'eau pour que votre urine soit de couleur jaune claire", a indiqué le coach. Petite astuce pour boire suffisamment dans la journée : gardez une gourde remplie près de vous.

On le sait : les repas de Noël sont généralement riches en graisses et en sucres. Pour éviter les crises de foie, consommez également des aliments plus digestes comme des légumes frais, des glucides complets et des viandes maigres.

Dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour garder la forme

Lors de son entretien, Anthony Yeung a aussi rappelé l’importance de l’exercice physique. Il n’est pas évident de faire des séances de sport pendant les fêtes, mais il est essentiel de se dépenser. Vous pouvez donc vous dégourdir les jambes lors d’une balade en famille à pied ou à vélo.

Outre l’alimentation et l’exercice physique, le sommeil est un facteur favorisant le bien-être. Profitez des fêtes pour vous reposer et commencer la nouvelle année sur des bonnes bases. Pour un adulte, il est recommandé de dormir entre sept et neuf heures par nuit.

Pour rappel, les fêtes de fin d’année sont surtout l’occasion de vous faire plaisir. L’objectif est de profiter en famille et/ou entre amis et surtout de ne pas se priver. "La forme physique est une quête de toute une vie (…) Reprenez tout de suite votre routine normale après les fêtes, et vous n'aurez pas à stresser", a rassuré l’expert américain.