5 effets des shots d'alcool sur le corps

L'ESSENTIEL Tous les verres servis dans les bars contiennent la même quantité d'alcool pur : environ 10 grammes. C’est ce qu’on appelle une unité d’alcool.

La consommation d'alcool est à l'origine de 49.000 décès par an en France.

L'alcool est responsable de plus de 7 % des maladies et décès prématurés en Europe.

Les shots d’alcool sont les stars de bien des soirées. Cependant, leur petite taille (entre 30 ml et 50 ml) ne rend pas ces boissons fortes moins dangereuses pour la santé. En effet, nous n’en avons pas toujours conscience, mais un shooter de vodka contient la même quantité d’alcool d’un demi de bière ou un verre de vin.

"Cela signifie que votre boisson alcoolisée de choix soit un verre de vin, une canette de bière, un cocktail ou un shot d'alcool, il faut le même temps - environ une heure - pour que votre foie métabolise et élimine l'alcool de votre système", met en garde la diététicienne-nutritionniste Kelsey Lorencz dans son article publié sur le site Eat This.

Par contre, le shot est généralement pris en une seule gorgée. Il est ainsi possible d’en avaler plusieurs en quelques minutes tandis qu’il faut environ entre 20 et 40 min pour boire les autres verres. Les effets de l’alcool se font ainsi sentir plus rapidement avec des shooters. La diététicienne-nutritionniste détaille la cascade d’effets qu’ils peuvent avoir sur le corps.

Les shots d’alcool vous donnent faim

Bien que l’alcool soit particulièrement calorique, la boisson stimule la faim. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Certains pensent qu’après quelques verres, la volonté de résister aux envies serait moindre. Toutefois, une étude londonienne publiée en 2017 dans la revue Nature Communications propose une autre cause : l’alcool agit sur les zones du cerveau qui augmentent l’appétit et l’envie de manger.

Shooter : vous avez la sensation d’avoir chaud, mais votre température baisse

Les croyances populaires assurent que l’alcool réchauffe. Mais ce n’est pas le cas. "Ne laissez pas cette sensation (de chaleur, NDLR) vous faire croire que vous augmentez vraiment la température de votre corps. Lorsque vous buvez de l'alcool, vos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui amplifie le flux sanguin. Vous avez l’impression d’avoir plus chaud parce que le sang se précipite à la surface de votre peau, mais cet effet abaisse en fait votre température corporelle", explique l’experte américaine.

Vous vous sentez plus heureux après un shot

Si certains ont l’alcool triste, la boisson a plutôt tendance à favoriser la sensation de bonheur et de détente. "Même après un seul shot d'alcool, votre cerveau libère la dopamine qui procure du bien-être. Bien que cela puisse sembler une bonne chose, les chercheurs ont découvert que l'abus d'alcool à long terme peut en fait modifier la façon dont votre cerveau libère de la dopamine. C'est aussi un élément clé qui fait de l'alcool, une substance si addictive", met en garde la diététicienne-nutritionniste.

Alcool et médicaments ne font pas bon ménage… et 1 seul shot suffit

Il est fortement déconseillé de boire de l’alcool si vous suivez un traitement. Et ce n’est pas parce que le shot à une contenance moindre, qu’il est moins problématique.

"Même un seul shooter peut changer la manière dont votre corps réagit à certains cachets. D'une part, l'alcool est décomposé et détoxifié dans le foie, le même organe qui décompose de nombreux médicaments. Si votre foie est occupé à éliminer l'alcool de votre système, certains traitements peuvent s'accumuler dans votre organisme à des niveaux dangereux", écrit la spécialiste. "Une autre raison d'être très prudent lorsque vous mélangez des médicaments et de l'alcool est que la boisson peut intensifier certains effets secondaires de certains traitements, comme la somnolence ou les problèmes de concentration. Si vous prenez des médicaments, vous devez vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien s'il est possible de boire, même une seule dose", ajoute-t-elle.

Les shots d’alcool diminuent les inhibitions

Il n’est pas rare après quelques verres de se sentir plus détendu et plus bavard. Kelsey Lorencz explique ce phénomène : "Dès que l'alcool arrive à votre cerveau, il augmente les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur qui vous aide à vous sentir détendu et peut réduire votre niveau d'anxiété. Il augmente également la noradrénaline dans le cerveau, un neurotransmetteur qui agit comme un stimulant. Les gens ne disent ou ne font généralement pas des choses qu'ils regrettent après un seul verre, mais plus vous buvez, plus le GABA et la noradrénaline sont libérés, et plus vous êtes susceptible de faire et de dire des choses que vous ne feriez pas normalement."

L’alcool n’a pas que des effets immédiats, il est susceptible sur le long terme d'augmenter les risques de nombreuses maladies comme des cancers, des pathologies cardiovasculaires ou encore des troubles neurologiques. Pour les limiter, il est recommandé de :