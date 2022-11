Première mondiale : du sang créé en laboratoire a été transfusé à des patients

L'ESSENTIEL Tout au long de l’année, l'Établissement français du sang (EFS) a alerté sur les faibles stocks de produits sanguins disponibles.

Les dons de sang normaux restent nécessaires pour fournir la grande majorité des transfusions sanguines.

La quantité de cellules créées en laboratoire qui est perfusée varie mais se situe entre 5 et 10 ml.

Pour la première fois, des chercheurs de l'université de Bristol (Angleterre) ont transfusé des êtres humains avec du sang de synthèse. Dans le cadre d’un essai clinique mondial, appelé "RESTORE", les scientifiques ont recruté des personnes ayant fait don de leur sang grâce à une base de données. Ces derniers ont dû donner leur sang. Ensuite, l’équipe a séparé les cellules souches de leur sang et les a cultivés pour produire des globules rouges dans un laboratoire. Elle a également recruté des receveurs de sang parmi les membres en bonne santé de la BioResource du National Institute for Health and Care Research (NIHR).

Deux patients ont reçu une transfusion de sang de synthèse

L’objectif de l’équipe ? Étudier la durée de vie des cellules créées en laboratoire par rapport aux transfusions de globules rouges standard issus du même donneur. "Les cellules sanguines cultivées en laboratoire étant toutes fraîches, l'équipe s'attend à ce qu'elles soient plus performantes qu'une transfusion similaire de globules rouges standard provenant d'un don, qui contient des cellules d'âges différents", ont-ils écrit dans un communiqué.

Pour l’heure, deux patients britanniques ont reçu une transfusion des globules rouges cultivés en laboratoire. Leur état de santé a été surveillé de près et à ce jour, aucun effet secondaire n’a été signalé. Ainsi, les volontaires "se portent bien et sont en bonne santé". D’après les scientifiques, au moins dix personnes recevront deux mini-transfusions à au moins quatre mois d'intervalle afin de savoir si les globules rouges fabriqués en laboratoire durent plus longtemps que les cellules fabriquées par l’organisme.

Troubles sanguins : "Les cellules fabriquées en laboratoire pourraient révolutionner les traitements"

"Si elles s'avèrent sûres et efficaces, les cellules sanguines fabriquées en laboratoire pourraient, à terme, révolutionner les traitements destinés aux personnes atteintes de troubles sanguins, tels que la drépanocytose, et celles ayant un groupe sanguin rare. Il peut être difficile de trouver suffisamment de sang de donneur compatible pour certains malades", a précisé l’équipe.

En outre, si les cellules fabriquées durent plus longtemps dans le corps, les patients qui ont régulièrement besoin de sang pourraient ne pas avoir besoin de transfusions aussi fréquentes. "Cela permettrait de réduire la surcharge en fer due aux transfusions sanguines fréquentes, qui peut entraîner de graves complications."