Bien dormir permet aux femmes d'être plus ambitieuses au travail

L'ESSENTIEL 7 heures minimales quotidiennes de sommeil sont recommandées pour une bonne récupération, d’après Santé Publique France.

Seulement 24 % des femmes se déclarent pleinement satisfaites de leur situation professionnelle d’après un sondage Ifop.

On savait que le sommeil avait un impact sur la santé, grâce à une nouvelle étude il apparaît qu’il influence également la vie professionnelle…. Mais chez les femmes seulement !

En effet, d’après des chercheurs de l’université de l'État de Washington (WSU), lorsque les femmes ont passé une bonne nuit de sommeil et que leur humeur est positive, elles seraient davantage motivées à avoir plus de responsabilités au travail, ce qui n’est pas le cas des hommes.

Un mauvais sommeil freine la motivation des femmes

Les chercheurs sont arrivés à ce résultat lors d'une enquête de deux semaines menée auprès de 135 travailleurs aux États-Unis. Chaque jour, les participants devaient noter la qualité de leur sommeil et leur humeur du moment, puis, plus tard dans la journée, ce qu'ils ressentaient à l'idée d'aspirer à plus de responsabilités au travail et à un statut social plus élevé.

D’après les 2 200 observations recueillies, il n’y avait pas de différence entre les sexes sur la qualité du sommeil déclarée. Toutefois, les femmes étaient généralement moins motivées par leur carrière professionnelle les jours suivants de mauvaises nuits de sommeil.

Pour l'instant, les chercheurs n'arrivent pas à expliquer pourquoi la qualité de sommeil impacte plus les femmes que les hommes dans le domaine professionnel. Néanmoins, ils émettent l'hypothèse que cela pourrait être lié aux différences entre les sexes dans la régulation des émotions, ainsi qu’aux attentes de la société.

“Les stéréotypes selon lesquels les hommes sont plus ambitieux que les femmes augmentent probablement la pression qu'ils subissent pour gravir les échelons de l'entreprise, de sorte qu'une mauvaise qualité de sommeil serait peut-être moins susceptible de dissuader les hommes de leurs aspirations professionnelles”, écrivent les auteurs.

De même, les recherches en neurosciences ont montré que les femmes ont tendance à avoir une plus grande réactivité émotionnelle et une moins bonne régulation des émotions que les hommes, ce qui peut être renforcé par les stéréotypes culturels selon lesquels les femmes sont plus émotives.

Des pratiques de détente permettent de mieux dormir

"Il est important de pouvoir relier les aspirations à quelque chose qui se passe en dehors de l'environnement de travail et qui est contrôlable, conclut Leah Sheppard, auteur principal de l'étude qui estime que ces résultats constituent une bonne nouvelle pour les femmes qui souhaitent progresser dans leur carrière. Il y a beaucoup de choses que tout le monde peut faire pour avoir une meilleure nuit de sommeil et réguler l'humeur en général".

Méditation, pratique d'une activité physique régulière, repas léger le soir... Autant d'astuces qui pourraient aider les femmes à mieux dormir et à peut-être atteindre plus facilement leurs objectifs professionnels.