Sommeil : nos besoins varient en fonction de l'âge, du sexe et de notre lieu de résidence

L'ESSENTIEL 41% des Français souffrent de troubles du sommeil, un chiffre qui a augmenté ces vingt dernières années.

Les patients endurent majoritairement des insomnies, des troubles du rythme veille/sommeil et des apnées du sommeil.

Nous n’avons pas tous les mêmes besoins. S’il est recommandé de dormir entre 8 et 10 heures par nuit, une nouvelle étude démontre que le temps de sommeil nécessaire au bon fonctionnement varie en fonction de l’âge, du sexe et même du lieu où l’on habite.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont étudié le rapport entre la mortalité et la durée du sommeil de 322 721 personnes résidant en Asie de l'Est. "Les membres de la cohorte venaient du Japon, de la Chine, de Singapour et de la Corée, et ont été suivis pendant près de 14 ans", précisent les chercheurs.

Dormir plus de 10 heures par nuit n'est pas bon signe

Plusieurs enseignements ont pu être tirés de cette étude :



- dormir 10 heures ou plus par nuit a été associé au plus fort taux de mortalité, tant chez les hommes que chez les femmes.



- Le sexe modifiait significativement l'association entre la durée du sommeil et la mortalité (toutes causes confondues).



- Idem pour l'âge, mais uniquement chez les hommes.



- "L'association entre une longue durée de sommeil et la mortalité semble plus forte dans les populations d'Asie de l'Est que dans les populations nord-américaines ou européennes", ajoutent les chercheurs.

Des recommandations à ajuster

"Ces résultats indiquent que les recommandations sur la durée du sommeil pour les populations d'Asie de l'Est doivent être émises en fonction du sexe et de l'âge", concluent les scientifiques.