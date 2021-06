Sommeil : pourquoi il est essentiel pour être en bonne santé

L'ESSENTIEL L'Académie Américaine de Médecine du Sommeil rappelle que celui-ci est aussi important pour la santé qu'une bonne nutrition ou la pratique d'un exercice physique régulier

Aux Etats-Unis, adultes et enfants confondus, le manque de sommeil toucherait une personne sur trois

Le sommeil est essentiel pour être en bonne santé ! Cela semble aller de soi, mais 25 organisations médicales, scientifiques, associations de patients et organismes de sécurité viennent de juger utile de publier une déclaration pour rappeler la nécessité biologique du sommeil. Dans ce texte diffusé en ligne sur le site du Journal of Clinical Sleep Medicine, les signataires expliquent qu'il serait nécessaire de mettre davantage l'accent sur l'importance du sommeil dans la pratique clinique et les soins hospitaliers, la promotion de la santé publique, dans les parcours éducation et sur les lieux de travail.

"Un sommeil sain est aussi important qu'une bonne nutrition et un exercice physique régulier pour notre santé et notre bien-être", souligne dans ce texte le Dr Kannan Ramar, président de l'Académie Américaine de Médecine du Sommeil (AASM) en rappelant les liens "importants et multidimensionnels" du sommeil avec la santé et les maladies chroniques.

Renforcer la place du sommeil dans les études de médecine

Et les auteurs de cette déclaration avancent plusieurs propositions visant à remettre le sommeil au coeur des attentions :

- Donner une place de choix à l'éducation au sommeil dans le cursus des écoliers, collégiens et lycéens, dans les facultés de médecine et dans les programmes éducatifs destinés aux autres professionnels de santé;

- Une prise en compte systématique par les médecins lors des consultations avec leurs patients de leurs habitudes ou troubles de sommeil et de leur rythme circadien et une optimisation des conditions de sommeil dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée;

- Une meilleure information sur les lieux de travail sur les bienfaits d'un sommeil sain et sur les comportements qui aident à préserver ou à trouver un bon sommeil;

- Une accélération de la recherche sur le sommeil et les rythmes circadiens.

Aux Etats-Unis, un sommeil insuffisant pour un adulte et un enfant sur trois

"L'enseignement sur le sommeil et les troubles du sommeil fait défaut dans les programmes des facultés de médecine alors qu'une meilleure éducation à la santé du sommeil permettrait de fournir des soins davantage centrés sur le patient pour tous ceux qui souffrent de sommeil courant tels que l'apnée du sommeil ou les insomnies", insiste le Dr Kannan Ramar.

L'AASM rappelle que les troubles du sommeil non traités sont liés à des risques accrus pour la santé cardiovasculaire, le diabète, l'obésité, les accidents du travail et de la circulation. Selon une récente enquête menée aux Etats-Unis, plus d'un adulte ou d'un enfant sur trois ne parvient pas à dormir suffisamment, une proportion qui monte à près de 75% chez les lycéens.