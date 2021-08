Pourquoi est-il si difficile de s'excuser ?

Si nous utilisons tous des formules de politesse pour nous excuser au quotidien ("pardon", "excusez-moi"), pour certains présenter des excuses sincères est au-delà de leurs capacités. Au-delà de l'impression de supériorité, se cache souvent une estime de soi faible.

Encore faut-il reconnaître ses torts...

Les plus handicapés du pardon et des excuses renvoient souvent une image avec une haute estime d’eux-mêmes. De leur point de vue s'excuser correspond à s'abaisser et reconnaître qu'ils ont tort alors que c'est la faute de l'autre.

Le pardon renvoie pour eux à une faiblesse dans l'image qu'ils renvoient aux autres, ce qui leur est impossible. Sous les airs de confiance en soi se cache en réalité une estime d'eux-mêmes fragile qui n'arrive pas à se valoriser autrement : "je ne m’abaisserai pas à présenter mes excuses".

Un véritable handicap pour certains

Si la plupart ont conscience qu'ils souhaitent conserver une image positive envers leur interlocuteur, pour d'autres présenter des excuses est tout simplement impossible par manque d'empathie ou de culpabilité. Quand la volonté de perfection est trop importante, le déni se met en place et ils n’arrivent pas à reconnaître la souffrance de l'autre mais aussi leur propre faute.

Pour en sortir, il est important de se réconcilier avec soi-même et apprendre à s'aimer plus. Quant à celui qui attend des excuses, il peut demander clairement qu'il a besoin d'entendre "certains mots" et partager ses propres émotions comme la tristesse ou la colère pour susciter l'empathie. Si la parole est impossible, on peut aussi demander réparation par les actes par exemple.

En savoir plus : "Les Paradoxes du pardon" de Nicole Fabre, éditions ‎Albin Michel.