Comment apprendre le pardon à votre enfant ?

Être capable de pardonner ou de dire "pardon" vient en général vers l'âge de 5 ou 6 ans, quand votre enfant est capable de comprendre qu'il peut faire des erreurs. En tant que parents, vous pouvez l'amener à comprendre qu'il a le droit de se tromper et de pardonner.

Comment lui enseigner le concept du droit à l'erreur

Avoir droit à l'erreur c'est reconnaître qu'on a le droit de se tromper, de casser quelque chose ou de faire une bêtise et ensuite de s'excuser, demander pardon et éventuellement réparer. Seulement, du fait de sa maturité cérébral, votre enfant n'est capable de comprendre qu'il a pu blesser une autre personne que vers l'âge de 5 à 6 ans.

Les plus petits vont donc avoir tendance à s'excuser plus par mimétisme, ou parce que vous leur demandez, que parce qu'ils ont compris. C'est pourquoi après 5 ans il est important de vérifier avec lui qu'il comprend l'importance de son geste sur l'autre et qu'il demande pardon pour réparer son acte.

Comment l'aider à pardonner ?

Commencez par lui expliquer que tout le monde a le droit à l'erreur et que cela vous arrive aussi de vous tromper ou de blesser quelqu'un par exemple. Ensuite, parlez-lui de situations qu'il a vécues pour lui faire comprendre la peine qu'il peut causer aux autres : par exemple quand son frère a cassé son jouet ou que son ami lui a dit une insulte. Rappelez-lui les émotions qu'il a pu ressentir à ce moment-là et les excuses qu'il a ensuite appréciées.

Enfin, apprenez à votre enfant qu'il peut réparer son geste en rendant ce qu'il a emprunté, en réparant ou en changeant son comportement à l'avenir. De cette façon il apprendra à faire plus attention aux autres et aux conséquences de ses actes et de ses mots.

En savoir plus : "Le pardon ça met du baume au cœur" de Carol Ann Morrow, éditions du Signe.