A quoi sert-il de pardonner ?

Qu'il s'agisse d'un mensonge, d'un conflit, d'une infidélité ou encore d'une trahison, nous rencontrons tous au cours de notre vie un moment de colère et de haine envers une personne. L'envie de vengeance peut être fort, mais ne résout pas la souffrance à long terme. Pardonner, c'est au contraire accepter de s'apaiser et de reprendre le contrôle de sa vie.

Pardonner ce n'est pas oublier

On peut parfois confondre pardon et oubli. Pourtant pardonner ce n'est pas oublier, nier ou cautionner ce qu'il s'est passé. Au contraire pardonner c'est :

Reconnaître et identifier sa souffrance ;

Comprendre que ce n'est pas l'autre qui contrôle notre vie ;

Se libérer du statut de victime.

Pardonner prend du temps. Il s'agit d'un cheminement psychologique personnel que l'on décide pour se reconstruire et se projeter à nouveau dans l'avenir tout en conservant le souvenir difficile de cette trahison.

Pardonner c'est se libérer

Lorsque l'on se sent trahi ou déçu par l'autre, on lui autorise un contrôle dans notre vie et nos émotions. Pardonner permet de se libérer de cette pensée pour mieux reprendre le contrôle et accepter d'avancer.

Comment pardonner ?

Plusieurs étapes sont nécessaires pour pardonner :

Décidé de ne plus vouloir souffrir ou se venger ;

Accepter ce qu'il s'est passé sans vouloir le changer ;

Reconnaître et expliquer sa colère ;

Arrêter de se sentir coupable ou victime ;

Faire preuve d'empathie envers celui qui nous a fait du mal ;

Prendre suffisamment de temps pour faire ce cheminement psychologique.

Accéder au pardon, c’est ne plus ressentir la colère la rancœur envers celui ou celle qui nous a fait souffrir. Plus qu'un soulagement, c'est un acte libérateur qui permet de redevenir acteur de sa vie.