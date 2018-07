Psychologie : comment dompter sa colère ?

Certaines personnes ont un tempérament très réactif et laissent trop souvent exploser leur colère de façon excessive. Même si nous sommes tous confrontés à cette émotion, se laisser déborder peut-être difficile pour soi et son entourage.

Exprimer sa colère pour mieux la dompter ?

Lorsque l'on se sent en colère, il ne sert à rien de lutter. Plus on cherche à l'étouffer, et plus elle s'exprime fortement. Au contraire, en acceptant cette émotion intense, elle nous traverse plus rapidement et devient plus facile à gérer.

Pour exprimer sa colère de façon positive et constructive, il est préférable de mettre des mots sur ce que l'on ressent pour ne pas accumuler la frustration et les angoisses : "je ne suis pas d'accord", "je suis surpris", "je suis interpellé" ; prendre le temps de réfléchir, quitte à sortir de la pièce par exemple ou encore, demander plus de précisions à son interlocuteur pour gagner du temps et se recentrer.

Accepter la situation pour la dédramatiser ?

Nous voudrions tous garder le contrôle sur soi, les autres ou son environnement. Malheureusement, certaines choses ne peuvent être changées, ni influencées par notre volonté.

Accepter la situation telle qu'elle est aide à dédramatiser et à perdre moins d'énergie à lutter contre elle. Ne pas insister à modifier les choses à tout prix apaise la colère et permet de trouver d'autres solutions.

Des exercices de relaxation pour apprivoiser sa colère ?

S'accorder régulièrement des moments de calme et de sérénité permet de mieux appréhender sa colère contre les autres ou soi-même. Pour cela, il est possible de pratiquer du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnose ou de la respiration par cohérence cardiaque...

Avec un entraînement régulier, il est possible d'appréhender les situations difficiles de façon beaucoup plus sereine en identifiant sa colère sans la laisser exploser.