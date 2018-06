Psychologie : qu'est-ce que l'hypersensibilité ?

L'hypersensibilité est un trait de caractère qui toucherait presque une personne sur cinq. Au-delà de la fragilité, les hypersensibles ont de nombreuses qualités qui peuvent devenir leurs points forts.

Comment savoir si on est hypersensible ?

L'hypersensibilité est un trait de caractère inné, ce qui veut dire que l'on ne peut pas le modifier, mais que l'on peut apprendre à le reconnaître et à vivre avec.

Plusieurs signes sont communs aux hypersensibles l’empathie exacerbée vis à vis des émotions des autres et de l'environnement, la tendance au repli sur soi et à l'isolement pour se protéger et se sentir mieux, la perception exacerbée des détails qui peuvent compliquer la prise de décision, la culpabilité de faire le mauvais choix ou de blesser les autres, la tendance à être plus anxieux ou dépressif, le vécu des émotions de façon plus intense et la sensibilité exacerbée aux critiques.

Être hypersensible, est-ce un atout ?

La façon dont un hypersensible sera valorisé ou pas dépend de la culture dans laquelle il évolue et de son environnement. En Asie par exemple, la sensibilité est un compliment.

Comprendre son hypersensibilité permet d'en faire un atout pour approfondir les choses, avoir une perception plus importante des détails, prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, améliorer le travail en équipe grâce à la perception des émotions des autres et être plus attentionné.

Comment gérer son hypersensibilité ?

Plusieurs aménagements peuvent être nécessaires pour aider chaque hypersensible à mieux gérer ses difficultés au quotidien : prendre toujours le temps de réfléchir avant de décider, se réserver des moments d'isolement, préférer les activités individuelles, travailler dans un bureau seul, prendre du temps pour soi, à l'écoute de ses émotions et apprendre à mettre de la distance avec les émotions et la critique venant des autres.