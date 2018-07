Bien-être : comment décrocher pendant vos vacances ?

Chaque année, nous attendons tous les vacances avec impatience. Pourtant, certains d'entre nous ne peuvent s'empêcher de consulter leurs mails ou de penser au travail sans jamais profiter du moment présent. Comment décrocher pleinement pendant cette pause?

Pourquoi est-ce important de décrocher pendant les vacances ?

Le travail s'immisce de plus en plus dans la vie personnelle, que ce soit à travers les mails ou la préoccupation constante liée aux objectifs ou à la pression. Les vacances ne sont pas seulement un moment avec sa famille ou ses amis, mais aussi un vide qu'il peut être difficile à combler.

Avoir des difficultés à décrocher pendant ses vacances cache en réalité un déséquilibre entre la vie professionnelle, familiale et sociale qui se poursuit tout au long de l'année. Les congés sont le moment idéal pour se reposer, mais aussi penser à soi et à son bien-être en prenant du recul et en relativisant.

Préparer ses vacances pour mieux se reposer

Pour profiter de vacances reposantes, il est important de s'organiser avant le départ : anticiper son travail pour ne pas stresser à la rentrée ou emporter des dossiers pendant les vacances, informer son équipe et ses collaborateurs de ses congés, briefer ses collègues pour qu'ils sachent quoi faire pendant votre absence et rester joignable en cas d’urgence en définissant les situations précises.

Comment profiter pleinement pendant ses vacances ?

Les vacances sont un moment de pause dédié au bien-être et au repos. Pour en tirer tous les bénéfices, il est important de changer sa routine : pratiquer des activités sportives ; visiter un pays ou une région ; manger à des heures différentes ; faire la sieste ; découvrir de nouvelles activités ou encore passer du temps en famille ou avec ses amis.

Prendre conscience que l’on n’est jamais indispensable dans son travail permet de se détacher et de prendre le recul nécessaire pendant ces moments de pause bien mérités.