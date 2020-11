Le fructose jouerait un rôle dans la maladie d’Alzheimer

L'ESSENTIEL Le fructose en excès serait néfaste pour notre santé et serait responsable de la maladie d'Alzheimer.

Lorsque notre foie rencontre du fructose, il crée de l'acide urique.

Trop de fructose empêche la métabolisation du glucose, essentiel pour nos neurones. A terme, il n'y a plus assez de glucose pour que notre cerveau les maintienne tous en vie.

La maladie d’Alzheimer effraie beaucoup de monde. Une étude des chercheurs de l’université du Colorado (Etats-Unis) publiée le 11 septembre 2020 dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience, indique que la maladie d’Alzheimer est en grande partie due à notre mode de vie occidental, ce qui a entraîné un métabolisme excessif du fructose dans le cerveau.

Un des piliers de la nourriture occidentale

Les deux principales sources de sucre simples présents dans notre alimentation sont le glucose et le fructose. Le glucose, sous forme de glucide se retrouve généralement dans le pain, le riz et les pommes de terre, tandis que le fructose est présent dans les fruits et le miel. Concernant les autres sucres que nous pouvons ajouter, que ce soit le sucre blanc ou les sucres présents dans les produits transformés, ils contiennent également du glucose et du fructose. Selon diverses études, la consommation de sucre représente 15% des calories ingérées, mais cela peut atteindre 25% sont les populations à travers le globe.

Selon l’hypothèse des chercheurs, la maladie d’Alzheimer est une pathologie moderne de la culture occidentale, qui découlerait d’un trouble du métabolisme chronique du fructose. La maladie d’Alzheimer serait due aux niveaux élevés de fructose dans le cerveau. Cela contribuerait également à expliquer pourquoi la maladie d’Alzheimer serait associée au diabète et à l’obésité.

“En substance, nous proposons que la maladie d'Alzheimer est une maladie moderne induite par des changements dans le mode de vie alimentaire dans lesquels le fructose peut perturber le métabolisme cérébral et les fonctions neuronales”, indique Richard Johnson, professeur à l’école de médecine de l’université du Colorado.

Du fructose en trop grande quantité

Pour cette expérience, les chercheurs se sont intéressés au rôle du fructose sur notre organisme. En substance, grâce à l’évolution, le fructose a amplifié la réponse à l’acide urique pendant sa métabolisation. Si d’un côté, cela a permis à nos ancêtres de mieux stocker la graisse, de nos jours, les niveaux de fructose que nous ingérons sont tels que cela devient néfaste pour notre santé.

Le fait de métaboliser du fructose dans notre foie libère de l’acide urique. Cet acide urique a des effets délétères pour le corps lorsqu’il est produit en trop grande quantité. De même, la métabolisation du fructose perturbe celle du glucose, qui est une de nos sources d’énergie pour nos muscles et notre cerveau. Le glucose est également le carburant utilisé par nos neurones.

Ainsi, si la production d’énergie pour notre corps est entravée, elle entraîne une perte progressive des niveaux d’énergie nécessaires pour que notre cerveau arrive à maintenir nos neurones fonctionnels et viables.

“En exposant des preuves cohérentes, nous espérons inspirer les chercheurs à poursuivre l'exploration de la relation entre le fructose dans le cerveau et la maladie d'Alzheimer. De nouveaux traitements visant à inhiber le métabolisme intracérébral du fructose pourraient fournir une nouvelle façon de prévenir et de traiter cette maladie”, conclut Richard Johnson.