Un patch connecté pour repérer les premiers signes de Covid-19

L'ESSENTIEL Un patch peut mesurer la fréquence de la respiration, l'intensité de la toux et la température du corps

Placé sur la gorge, il permet de repérer les premiers signes de Covid-19

Et si un patch dit "intelligent" permettait aux personnes de déceler les éventuels symptômes Covid-19 dès leur apparition en contrôlant leur respiration ?

Ce type de dispositif a été développé par des scientifiques américains de l'université de Northwestern et de l'hôpital de recherche en médecine physique et en réadaptation Shirley Ryan AbilityLab (Chicago). Selon un communiqué publié sur le site de l'université de Northwestern, les chercheurs ont mis au point "un ensemble d'algorithmes de données spécialement conçus pour détecter les premiers signes et symptômes associés au Covid-19 et pour suivre les patients au fur et à mesure de l'évolution de la maladie".

Rechargeable une fois par jour et pouvant être porté tous les jours, le dispositif se place sur la gorge du porteur et permet de mesurer en temps réel des critères tels que la fréquence de respiration, l'intensité de la toux ou encore l'apparition de fièvre.

Une surveillance plus efficace

Les données enregistrées par l'appareil sont ensuite transmises et mises à jour via une application qui analysera la présence éventuelle d'anomalie respiratoire. Le patch serait également en mesure de déterminer si oui ou non ces signes peuvent être reliés à une infection au Covid-19.

"Comblant un manque de données essentielles, il mesure et interprète en permanence la toux et l'activité respiratoire d'une manière qui est impossible avec les systèmes de surveillance traditionnels", précisent les scientifiques à l'origine du projet.

À l'heure actuelle, environ 25 personnes concernées ont commencé à utiliser les appareils il y a deux semaines. Ils sont suivis à la fois en clinique et à domicile, totalisant plus de 1 500 heures cumulées et générant plus d'un téraoctet de donnés.