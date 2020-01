Comment faire face à un enfant contrarié ?

Un enfant contrarié exprime souvent sa frustration et ses difficultés à maîtriser ses propres émotions. Qu'il exprime cela par une crise, ou une bouderie, il cherche à perturber son entourage pour susciter une réaction.

Comment agir lorsqu'il est contrarié ?

Lorsqu'un enfant est contrarié il peut exploser sous forme de crise agressive verbale et physique, mais aussi se renfermer sur lui-même et bouder pendant plusieurs heures. Ce comportement agace l'entourage et peut parfois mener à perdre la maîtrise de ses propres aux émotions.

C'est justement ce qu'il est important d'éviter car cela ne va faire qu'envenimer la situation et vous faire perdre le contrôle jusqu'à agir d'une façon que vous pouvez regretter. Rester calme lorsque son enfant est contrarié permet de trouver des solutions ensemble.

Comment rendre les choses plus facile à supporter ?

Pour aider votre enfant à comprendre ce qu'il lui arrive, n'hésitez pas à l'encourager à maîtriser ses émotions en lui apprenant à calmer sa respiration et penser à des choses agréables. Essayez par exemple de le calmer en faisant évoluer la situation vers quelque chose de positif comme jouer à un jeu qu'il aime, lui faire un câlin, ou l'emmener en promenade.

Il est important qu'il puisse trouver un endroit tranquille où il peut aller se calmer loin des autres mais où il sait qu'il n'est pas seul et qu'il peut venir discuter si nécessaire. Parfois il est important de respecter ce temps d'introspection pour qu'il puisse réfléchir à ce qu'il ressent.

N'hésitez pas vous aussi à donner le bon exemple en lui expliquant comment vous réagissez lorsque vous êtes contrarié et en lui expliquant qu'en prenant le temps d'y réfléchir il est possible de trouver des solutions.

En savoir plus : “Le loup qui apprivoisait ses émotions” d'Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, aux éditions Auzou.