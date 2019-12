Comment nourrir la créativité et l'imagination de votre enfant ?

Tous les enfants ont de l'imagination et sont capables de créer. Que ce soit à travers les dessins, le bricolage ou la peinture, mais aussi lors des jeux de rôle ou des histoires qu'ils s'inventent. Leur permettre de s’ennuyer les encourage à imaginer et développer leur confiance en eux.

Pourquoi encourager la créativité et l'imagination ?

Dès l'âge de 2 ans, les enfants ont une imagination très active qui leur permet parfois de trouver des réponses à des questions ou à certains phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Elle peut être aussi très utile pour rassurer un enfant et l'aider à affronter certaines peurs. S'imaginer qu'une peluche peut le protéger des monstres pendant la nuit lui permet non seulement de s'endormir plus sereinement mais aussi de développer sa confiance en lui.

Les jeux imaginaires permettent aussi aux enfants de développer certaines habilitées sociales en jouant à faire semblant. Jouer en imaginant des scénarios lui permet de développer son empathie, son écoute et sa compréhension du monde qui l'entoure.

Comment l'aider à développer sa créativité et son imagination ?

La télévision et les écrans empêchent les enfants d'avoir du temps pour s'ennuyer. C'est pourtant l'ennui qui leur permet d'inventer un jeu pour s'occuper. En leur permettant de prendre ce temps pour activer leur imagination, vous les aidez à développer leur créativité quand ils sont seuls mais aussi avec les autres.

Pour l'aider dans sa créativité, rien de mieux que de laisser l'enfant jouer librement sans imposer de règle. Ne le limitez pas en lui disant que cela n'existe pas ou que cela n'est pas possible, et laissez-le jouer avec tous ce qui l'entoure. N’hésitez pas à lui montrer l’exemple en lui lisant des histoires que vous avez inventées et en participant avec lui a ses jeux de rôles ou ses idées artistiques.

En savoir plus : "Le labyrinthe des histoires” de Madalena Matoso aux éditions Nathan.