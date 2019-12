Les écrans ont-ils des bons côtés chez les enfants ?

Les enfants ont une attirance vers les écrans dès le plus jeune âge. Eviter les risques de surconsommation en limitant leur utilisation leur permet d'apprendre à bien s'en servir pour profiter de leurs bons côtés.

Privilégier les émissions de qualité

L'utilisation des écrans peut être utile pour aider à développer certains apprentissages comme les langues par exemple. Il est possible de faire écouter au plus petit des dessins animés en anglais, en espagnol ou encore en allemand pour l’aider à se familiariser avec différents langages.

Certaines émissions de télévision de qualité peuvent aussi être un moyen supplémentaire de favoriser le langage des enfants à partir de 2 ans. Il existe aussi des applications interactives d'apprentissage de la lecture qui les aident à reconnaître des sons et apprendre de nouveaux mots.

Même les jeux vidéo peuvent être éducatifs

Les jeux vidéo ne sont pas tous à bannir. Certains peuvent avoir des avantages éducatifs quand ils sont bien choisis et adaptés à l'âge de l'enfant. Ils peuvent par exemple contribuer à développer la logique, les habilités visuelles et spatiales, et les capacités à résoudre des problèmes.

L'utilisation doit rester encadrée

Même s’il est pratique et amusant pour les enfants d'utiliser les écrans, il faut leur apprendre à bien s'en servir et imposer des limites. N'hésitez pas à rester au côté de votre enfant quand il joue avec la tablette ou quand il regarde la télévision. Vous pouvez aussi commenter ses efforts pour réussir un niveau ou discuter avec lui de ce qu'il se passe à l'écran pour enrichir son expérience.

N'oubliez pas de toujours privilégier les apprentissages dans la vraie vie et les échanges avec l'entourage qui resteront toujours les plus importants dans le développement de l'enfant.

En savoir plus : “3-6-9-12 apprivoiser les écrans et grandir”, de Serge Tisseron, aux éditions Eres.