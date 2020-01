Les probiotiques morts réduisent les fuites intestinales liées à l'âge

Les scientifiques de l’école de médecine de l’université Wake Forest (Caroline du Nord) ont identifié que les probiotiques morts réduisent les fuites dans l’intestin des âgées, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes âgées souffrant d’intestin perméable. Cette affection peut entraîner un certain nombre de maladies liées au vieillissement, comme le diabète, l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires et un déclin des fonctions physiques et cognitives. L’étude, publiée dans la revue GeroScience, promet aux scientifiques travaillant sur le terrain, d'élaborer une stratégie plus ciblée pour lutter contre les fuites intestinales.

Selon Hariom Yadav, professeur adjoint de biologie moléculaire à l’école de médecine de l’université Wake Forest et chercheur principal de l'étude, “déterminer la souche la plus efficace pour réduire l’intestin perméable et l'inflammation nous aiderait à cibler des stratégies plus efficaces afin de résoudre le problème et expliquer pourquoi les probiotiques fonctionnent pour certaines personnes, mais pas d’autres.”

Des probiotiques morts dans l’intestin

L'intestin perméable est un état dans lequel des microbes et des bactéries dans l'intestin pénètrent dans la circulation sanguine par des trous ou des fissures dans la paroi intestinale, ce qui peut provoquer une inflammation, notamment chez les personnes âgées.

Pour Hariom Yadav, “les probiotiques sont essentiels au maintien d'un intestin sain et à la prévention des fuites. Cependant, il n'y a pas beaucoup de données disponibles pour déterminer celles qui sont efficaces de celles qui ne le sont pas.”

Dans le cadre de sa recherche, Hariom Yadav et son équipe ont identifié des probiotiques d'origine humaine dans des vers ronds, des ascaris, qui ont généralement avec une courte durée de vie de 11 à 20 jours. Les scientifiques ont découvert que même sous sa forme non-viable ou tuée par la chaleur, le lactobacillus paracasei (D3-5) pourrait prolonger la durée de vie des ascaris.

Prévenir les fuites intestinales chez les personnes âgées

Sur la base de cette découverte, les scientifiques ont effectué les tests sur des souris. Les résultats ont montré que l'administration de D3-5 tué par la chaleur à des souris plus âgées empêchait les dysfonctionnements métaboliques à haute teneur en gras induits par l'alimentation, diminuant ainsi les fuites intestinales et l'inflammation, tout en améliorant les fonctions physiques et cognitives.

En effectuant ce test, les scientifiques ont non seulement déterminé la tache probiotique qui a été efficace dans la prévention de l'état de fuite intestinale, mais également constaté que même les probiotiques morts avaient les mêmes propriétés.

Ils ont découvert que l'acide lipotéichoïque, un composant de la paroi cellulaire du probiotique mort, induit des changements dans le microbiote intestinal, réduit les fuites intestinales et l'inflammation chez les souris âgées produisant de la mucine.

Les résultats de cette étude seront bientôt utiles à l'industrie alimentaire et à l'industrie des suppléments alimentaires pour élaborer une stratégie efficace pour traiter les fuites intestinales.