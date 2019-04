Boire une bouteille de vin par semaine revient à fumer 10 cigarettes

Dans une étude publiée le 28 mars dans la revue BMC Public Health, une équipe de chercheurs démontre l’augmentation du risque de cancer chez l’homme et la femme avec la consommation d’une bouteille de vin par semaine. Pourquoi comparer avec les cigarettes ? Selon eux, donner un équivalent en cigarette permet d’impacter l’opinion publique, tout simplement.

Dans la publication on peut lire : "cette étude constitue la première tentative d'utilisation de liens bien établis et bien expliqués entre le cancer et le tabac […] qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à toucher la majeure partie du public". En effet, tout le monde sait que fumer augmente le risque de cancer, mais l’alcool ne fait pas autant peur. Entendre qu'une certaine quantité d'alcool équivaut à une certaine quantité de cigarettes en termes de risque de cancer est utile pour le grand public, selon les chercheurs.

Les femmes bien plus à risque

L’objectif du groupe était de montrer que même en ayant une consommation d’alcool modérée, le risque de cancer est toujours augmenté. D’après l’étude, les femmes sont plus à risque face à la consommation d’alcool. Les chercheurs expliquent cette différence entre les sexes par le risque de cancer du sein bien plus important chez la femme. "Ces résultats peuvent aider à faire comprendre que la consommation modérée d'alcool constitue un risque important pour la santé publique des femmes".

Faire une comparaison la plus juste possible face à une même maladie

Néanmoins, les chercheurs soulignent que l’étude ne dit pas que la consommation modérée d’alcool revient réellement à fumer. La recherche a uniquement pris en compte le risque de cancer et non les autres problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques. Le but est bien de faire une comparaison la plus juste possible face à une même maladie. En terme de pourcentage, une bouteille de vin augmente le risque de cancer de 1,4% chez la femme et de 1% chez l’homme.