Alcool : voici les nouveaux repères officiels de la quantité à ne pas dépasser

"Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours". Cette formule résume les nouveaux repères de consommation d’alcool élaborés par Santé publique France et l’INCa.

Les Français sont loin de respecter ces repères

Les deux agences de santé ont mené un travail d’expertise scientifique qui a permis de fixer de nouveaux repères de consommation à moindre risque si on boit de l’alcool. Il faut ainsi ne pas consommer plus de 10 verres par semaine, boire au maximum 2 verres quotidiens et préserver des jours dans la semaine sans alcool.



Actuellement, les Français sont loin de respecter ces repères. Près d’un quart des Français de 18 à 75 ans dépasse au moins l’un des 3 repères, les hommes sont davantage concernés par ce dépassement (33%) que les femmes (14%) et les plus jeunes boivent plus intensément que les plus âgés, dont la consommation est plus régulière.

41 000 décès par an

"Notre objectif est de permettre aux Français de faire le choix éclairé d’une consommation à moindre risque pour leur santé. Sans nier la dimension plaisir qui peut être associée à la consommation d’alcool, cela nécessite de faire connaître les risques associés à l’alcool, de diffuser auprès de tous les nouveaux repères de consommation et d’inviter les Français à réfléchir sur leur consommation", souligne François Bourdillon, Directeur général de Santé Publique France.



Contrairement aux idées reçues, les risques pour la santé d’une consommation d’alcool existent dès le premier verre quotidien. L'alcool est à l’origine de nombreuses maladies (hémorragie cérébrale, cancers, hypertension…) et constitue aujourd’hui une des principales causes de mortalité évitable avec 41 000 décès attribuables par an.

Evaluer sa consommation

Du 26 mars au 14 avril 2019, le Ministère des solidarités et de la santé et Santé publique France lancent une campagne d’information pour rappeler à chacun que toute consommation d’alcool comporte des risques, et promouvoir les nouveaux repères. Un nouvel outil est également mis à la disposition de tous sur le site alcool-info-service.fr pour évaluer sa consommation et faire le point sur les risques encourus.