Toulouse: des chercheurs identifient une hormone qui régénère les muscles des personnes âgées

La perte musculaire liée à l’âge, ou "sarcopénie", est la principale cause de la perte d’autonomie chez les seniors. Son diagnostic est souvent tardif car elle n’est pas toujours évidente à détecter du fait de la surcharge graisseuse fréquente à cet âge. En raison d’une limitation de la mobilité, la sarcopénie est une des causes de différentes pathologies liées à l’âge (ostéoporose, maladies cardiaques…).

Plusieurs facteurs sont responsables de cette perte musculaire, mais les chercheurs de l’Inserm et de l’université de Toulouse ont découvert au sein des muscles ce qui pourrait se révéler un allié majeur contre ce problème, une des causes majeures de la perte d’autonomie et des chutes des seniors.

Une hormone du rajeunissement des muscles

L’apéline, dont la production diminue avec l’âge, est physiologiquement sécrétée lors de l’exercice physique et permet une amélioration de la capacité musculaire. Cette hormone est produite lors de la contraction du muscle et semble capable de maintenir, voire de restaurer les capacités musculaires.

Ces travaux, publiés dans Nature Medicine, permettent d’envisager l’apeline à la fois comme un outil diagnostique de la sarcopénie et comme une solution pour son traitement.

Des études prometteuses chez la souris

En administrant de l’apéline à des souris âgées, les chercheurs ont observé une amélioration de leurs capacités musculaires, ainsi qu’un retour à la normale de leurs fibres musculaires. Cet effet serait lié à la capacité de l’apéline à stimuler à la fois le métabolisme cellulaire du muscle et la régénération des fibres musculaires à partir des cellules souches.

Des essais chez l’homme en 2019

Selon le Pr Philippe Valet, professeur à l’université de Toulouse et co-auteur de l’étude, l’apéline pourrait être "utilisée à des fins thérapeutiques dans la sarcopénie puisque les résultats chez la souris montrent qu’un traitement par cette hormone permet d’améliorer significativement les facultés musculaires".

Des essais sont prévus avec l’apéline chez la personne âgée à partir de 2019.