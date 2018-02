Nutella lance une nouvelle opération séduction pour redorer son blason ce dimanche. Alors que l’Agence nationale de santé sanitaire (Anses) est claire sur le fait que la célèbre pâte à tartiner "ne représente aucun intérêt nutritionnel", le groupe Ferrero lance une nouvelle campagne ventant la "qualité" du produit.

"Nous entendons garder une position forte sur le marché français et continuer à développer" Nutella alors que la "marque alimentaire préférée des Français a été très critiquée ces dernières années", expliquait récemment le PDG de Ferrero France Jean-Baptiste Santoul. Au travers de cette campagne, le groupe persiste donc et signe sur l’huile de Palme, cause de déforestation et facteur de risque de cancer et maladies cardiovasculaires en cas de surconsommation.

Nutella et la santé

La composition du Nutella diffère selon les pays, notamment pour respecter les différentes législations concernant les ingrédients. En France, la fameuse pâte à tartiner parfumée est composée d’environ 50% de sucre, 20% d’huile de palme, 13% de noisettes, 7,4% de cacao maigre en poudre, 6,6% de lait écrémé en poudre, du lactosérum (petit lait), émulsifiant : lécithine de soja, arôme.

Plus précisément, 100 grammes de Nutella équivaut à 530 kcal. En mai 2016, l’Agence européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) a inscrit le Nutella sur sa liste des produits cancérigènes. Comme l’explique au Parisien la professeure Irène Margaritis, cheffe de l'évaluation de risques liés à la nutrition de l'Anses, "ce type de produit, est une bombe calorique avec, contrairement à la confiture ou au beurre, un intérêt nutritionnel quasi nul. Pour le sucre, c'est une catastrophe. Il ne se voit pas. Si vous mettiez la même quantité de sucre dans votre café, vous seriez effrayé".

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ont également reconnu le risque de cancer en cas de consommation excessive d’huile de palme. Mais présente dans de nombreux produits alimentaires et cosmétiques, elle fait partie intégrante de notre consommation.

Le Nutella et l’environnement

Selon la Fondation Nicolas Hulot, l'huile de palme serait responsable de "90% de la déforestation en Malaisie" et de la destruction "d'un tiers de la forêt primaire de Bornéo sur les vingt dernières années". Lorsqu’elle était ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal avait entamé un bras de fer contre l’industriel italien pour sensibiliser les consommateurs à la déforestation massive et les inciter à ne plus consommer de Nutella.

Chaque année, Ferrero en achète 185 000 tonnes "certifiées durable". "Nous n'achetons que 0,3 % de la production mondiale", s’était défendu le groupe auprès de Reuters. Face à au recul des ventes et à la mauvaise réputation du Nutella, l’industriel avait assuré avoir "pris de nombreux engagements concernant son approvisionnement en huile de palme" et veiller à la traçabilité de ses matières premières. Impensable cependant de la remplacer dans la recette du Nutella. L’industriel défend bec et ongles son ingrédient star. Alors "qualité" pour le palais, oui. "Qualité" pour la santé ou l'environnement, non.