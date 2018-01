Perturbateur endocrinien

l'Ibuprofène néfaste pour la testostérone et la fertilité de l'homme

L'ibuprofène fait partie de la plupart des trousses familiales où cet excellent Anti-Inflammatoire rend de précieux services. Il était déjà malvenu chez la femme enceinte; Son utilisation abusive et fréquente dans les clubs de sport met à mal la sexualité des jeunes athlète en s'attaquent au fonctionnement de leurs testicules à travers la perturbation de la testostérone, l'hormone mâle.

La prise régulière et soutenue d’ibuprofène entraîne chez de jeunes hommes sportifs un déséquilibre hormonal lié à l’impact négatif de ce médicament sur la production de testostérone et sur la production de 2 autres hormones testiculaires.

L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, un AINS, en vente libre. Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant, dans le traitement de courte durée de la fièvre ou de douleurs comme les maux de tête ou les dents. On l'utilise dans les états grippaux, les courbatures et très souvent dans les règles douloureuses. Il est contre-indiqué chez l'enfant en cas de varicelle et chez la femme enceinte au-delà de six mois.

Voilà pour la fiche technique de ce médicament commercialisée sous de nombreux noms commerciaux depuis que le brevet original (qui date des années 50) est tombé.

Comme il est facile d'accès, très efficace, il est aussi malheureusement beaucoup trop utilisé. Ce qui a été une première alerte pour les pouvoirs publics car les effets secondaires des AINS - bien connus depuis des années - ne sont pas anodins: une inflammation des gencives, de l'intestin voire des ulcères de l'estomac. Des allergies sont également assez fréquentes.

Par ailleurs, de nombreuses études montrent qu'il est utilisé massivement par les athlètes, souvent en automédication ou sous la pression de leur entourage professionnel. C'est un réflexe dans les mauvaises salles e sport de prévenir les courbatures d'un effort inhabituel ou trop soutenus par des cures d'anti-inflammatoires. Les moins scrupuleux y ajoutant des corticoïdes dont on a vu les ravages dans les pelotons cyclistes y compris chez les petits amateurs. Un fait établi qu n'avait pas mis en évidences les effets pervers jusqu'a une étude menée au sein de l'Université de Copenhague. Une étude qui alerte l’Inserm au vu des résultats sur la testostérone donc le fonctionnement des testicules

Beaucoup trop de testostérone

L'étude est menée sur 31 volontaires masculins sportifs de 18 à 35 ans dont la moitié a pris de l’ibuprofène, 1200 mg pendant 6 semaines, ce qui est en dessous de ce qui se pratique dans les clubs. Cette étude se base sur l'analyse de fragments de testicules issus de prélèvements pour des actions thérapeutiques ou des dons d’organe qui ont été mis en culture.

Les conclusions de l'essai clinique montrent que, lorsque les hommes ont été exposés à l’ibuprofène, les niveaux d’hormone hypophysaire, une hormone qui joue un rôle clé dans le contrôle de la production de testostérone s’est fortement élevée, ce qui entraîne des perturbations dans la fabrication de la testostérone. De plus l’ibuprofène agit aussi sur d'autres hormones de fabrication de la testostérone.

1200 mg/jour, soit 3 comprimés à 400 mg, 6 semaines

Au total, cette étude démontre que la prise prolongée à des doses importantes d’ibuprofène (1200 mg/jour pendant 6 semaines, soit 3 comprimés à 400 mg) exerce chez les jeunes hommes des effets perturbateurs endocriniens sévères conduisant à un état d’ ‘’hypogonadisme compensé’’, un état habituellement rencontré chez environ 10% des hommes âgés. Cette situation est généralement associée à des risques accrus pour la santé reproductive, comme pour la santé en général.

Et pour Bernard Jégou, directeur de recherche à l’Inserm et coordinateur de l’étude "Il y a des hommes qui prennent de façon continue de l’ibuprofène, notamment des hommes ne souffrant d’aucune maladie chronique comme des athlètes de haut niveau. Si cet état d’hypogonadisme compensé s’installe, le risque pour eux est d’accroître les risques déjà liés à ce médicament, mais aussi d’altérer leur condition physique (muscles et os) et d’hypothéquer leur santé reproductive et même psychologique."

Rappelons pour être complets qu'un étude, il y a un an, avait déjà montré que l'ibuprofène, déjà contre indiqué au delà du 6ème mois de grossesse car responsable de malformation foetale, pouvait aussi perturber la formation des testicules dès les premiers mois du développement dans l'utérus.

En conclusion des raisons nombreuses de ne pas considérer l'ibuprofène comme un médicaments anodin. Et l'interdire chez la femme enceinte et de sportif de façon absolue