Otites

Le rot de bébé, un cérémonial qui soulage… ses oreilles

Parmi les causes les plus fréquentes de surdité chez l’enfant, les otites jouent un rôle important. Il existe une cause insidieuse de cette inflammation de l’oreille et qui surprend tout le monde : lorsque le liquide acide de l’estomac se retrouve à l’intérieur de l’oreille. Estomac… Oreille ! Vous ne trouvez pas le circuit très logique ? Et pourtant, l’explication est lumineuse !

L’inflammation de la partie moyenne de l’oreille, juste après le tympan, entraîne la formation d’un liquide qui, en se desséchant, se transforme en un véritable bouchon de produit visqueux. Si l’on passe à côté – surtout chez le tout petit qui ne peut pas se plaindre de la modification de son audition –, ce bouchon de cérumen obstrue l’intérieur de l’oreille. Le tympan vu de l’extérieur peut être intact, le conduit de l’oreille parfaitement propre et l’enfant complètement sourd de cette oreille. Ces inflammations sont assez fréquentes dans l’enfance, et lorsqu’elles s’accompagnent de fièvre, d’autres manifestations douloureuses ou de nez qui coule, la mère est alertée et le médecin vigilant. Mais il existe une cause insidieuse qui surprend tout le monde : lorsque le liquide acide de l’estomac se retrouve à l’intérieur de l’oreille. Estomac… Oreille ! Vous ne trouvez pas le circuit très logique ? Et pourtant, l’explication est lumineuse ! Imaginons un bébé couché sur le dos après une tétée pour laquelle la maman n’a pas tout à fait réussi la traditionnelle cérémonie du rot. Alors bébé a une régurgitation et un peu de produit acide de son estomac se retrouve dans sa bouche. Or, là, nous avons tous un petit conduit, la trompe d’Eustache, qui fait communiquer notre gorge à l’oreille moyenne. Un fin canal qui a pour premier rôle d’égaliser les pressions de chaque côté du tympan – tous ceux qui ont pris l’avion ou fait de la plongée ont déjà connu cette sensation qui consiste à se boucher le nez et à souffler très fort pour soulager ses oreilles. Ce canal nous évite de devenir sourd lorsque nous parlons par la résonance de notre propre voix. A chaque déglutition, ce mouvement provoque une ouverture automatique de la trompe d’Eustache pour équilibrer les pressions.

Ne cherchez donc pas par où passe le liquide de l’estomac. C’est évidemment par là. Et l’acidité agresse le revêtement de l’oreille, la rendant fragile aux microbes et sujette à l’inflammation. C’est plus qu’une hypothèse. Des chercheurs britanniques qui étudiaient les bouchons de cérumen de cette partie de l’oreille ont retrouvé ces liquides de l’estomac dans plus des trois quarts des prélèvements effectués chez le nourrisson.

Le cérémonial du rot après le biberon n’est donc pas impératif uniquement pour le sommeil de bébé ou la propreté de son oreiller… Mais plutôt pour le respect de ses oreilles et de son audition future.