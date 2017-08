Risque d'hyperuricémie

Moscow Mule : servi dans des chopes en cuivre, le cocktail est toxique

Le cocktail « Moscow Mule » comporte un risque lorsqu’il est servi dans des chopes en cuivre. Les autorités sanitaires rappellent les commerçants à l’ordre.

Le Moscow Mule a fait une entrée remarquée dans les bars aux Etats-Unis. Le cocktail tendance outre-Atlantique a tout pour plaire : des ingrédients trendy comme la bière au gingembre et un habillage élégant - chope en cuivre, servie givrée. Mais les autorités sanitaires ont dû monter au créneau et rappeler quelques recommandations aux débitants de boisson qui proposent ce cocktail à la carte.

En effet, la Division des Boissons Alcooliques de l’Iowa s’alarme de l’interaction entre les ingrédients du Moscow Mule et le cuivre de la chope. Dans un bulletin publié fin Juillet, elle rappelle que l’Etat a adopté les dispositions du Code Alimentaire de la « Food and Drug Administration » américaine, lequel interdit le contact direct entre le cuivre et les aliments qui ont un pH inférieur à 6.0 »



Composés toxiques

Avec sa dose de vodka, son jus de citron, son gingembre et ses fruits frais, le cocktail tombe incontestablement sous le coup de cette réglementation, qui n’est pas due au hasard.

En effet, le cuivre peut dégager des composés toxiques en présence d’aliments acides. La consommation de breuvages dans ces chopes peut exposer à un risque d’intoxication et d'hyperuricémie (concentration excessive d'acide urique dans le sang) associée à des symptômes tels que la diarrhée, les vomissements, les maux d’estomac.

La Division des Boissons Alcooliques de l’Iowa demande donc aux commerces qui distribuent ces boissons de ne pas utiliser de chope dont le revêtement intérieur est en cuivre. Des alternatives existent, conçus avec d’autres matériaux pour tapisser la face interne d’un mug en cuivre.