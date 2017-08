Curiosité ou passage à l'acte ?

Et si les recherches Google augmentent, certaines requêtes précises se montrent encore plus affectées par la diffusion de la série. Ainsi, les internautes sont 23 % plus nombreux à s’interroger sur les manières de prévenir un suicide, et 12 % de plus à s’interroger sur les lignes d’écoute téléphonique.

« Il fait chaud au cœur de voir que cette série a permis une prise de conscience autour du suicide et de sa prévention, reconnaît John Ayers, premier auteur. Mais la série pourrait aussi avoir incité certains à passer à l’acte en se renseignant sur les manières de commettre un suicide. » En effet, le nombre de demandes concernant la manière de mettre fin à ses jours grimpe de 9 à 26 % selon la formulation analysée.

Difficile de conclure, au vu de ces chiffres, si les recherches ne reflètent qu’une simple curiosité ou prédisent une envie de passer à l’acte. Mais dans le doute, les producteurs auraient dû faire preuve de plus de précautions, estiment trois spécialistes dans un éditorial associé à l’étude.





Une tendance alarmante

Car, comme le rappellent ces professionnels de santé, les pensées suicidaires sont bel et bien en hausse aux Etats-Unis. Entre 2009 et 2015, la part d’adolescents ayant eu des idées noires est passée de 14 à 18 %.

Au vu de cette tendance alarmante, les producteurs auraient dû respecter les recommandations officielles, en affichant le numéro de lignes d’écoute au début et à la fin de chaque épisode, par exemple.

« Il est crucial que les producteurs et les diffuseurs fassent preuve de responsabilité éthique et sociale, en reprenant à leur compte les bonnes pratiques relatives aux messages de sécurité », estiment Kimberly McManama O’Brien, John Knight et Sion Harris.